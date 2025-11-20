Regresa con Sheinbaum la guerra contra el narco, pero con miras al CJNG: Riva Palacio

CDMX.- Aunque la Presidenta lo ha negado, el periodista Raymundo Riva Palacio asegura que en Michoacán el gobierno de Claudia Sheinbaum ha retomado la guerra contra el narco, pero con un sólo objetivo: sacar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) del estado.

Afirma que a diferencia de Felipe Calderón, que hace dos décadas inició una lucha frontal contra los cárteles “sin compromisos con nadie”, esta nueva guerra tiene intereses políticos que benefician al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y a su grupo.

TE PUEDE INTERESAR: Regresa la guerra contra el narco a Michoacán, pero sólo contra el CJNG

“La guerra contra un cártel de las drogas ha regresado a Michoacán... Es posible que (Sheinbaum) no se haya dado cuenta de que lo que ha hecho contradice su discurso contra ‘la guerra de Calderón’ y que lo que tanto critica del expresidente es la estrategia escogida. El régimen le ha declarado la guerra al CJNG”, refiere sobre el Plan Michoacán.

Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ya ante la presión social y política, la Presidenta anunció el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia.

Como parte de esa estrategia, José Antonio Cruz Medina arribó como el nuevo secretario de Seguridad Pública en Michoacán, quien aunque es cercano a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, no llegó impulsado por este, sino por Ramírez Bedolla, de acuerdo con Riva Palacio.

El periodista no encuentra una “explicación táctica ni estratégica” para emprender una guerra sólo contra el CJNG en Michoacán, pues asegura que la situación es compleja por el “abanico de grupos” criminales, donde el Cártel Jalisco no es el más fuerte, sino Cárteles Unidos.