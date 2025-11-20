Regresa con Sheinbaum la guerra contra el narco, pero con miras al CJNG: Riva Palacio
En Michoacán, la lucha que ha iniciado el gobierno de la 4T contra el narco, afirma el periodista, tiene un sólo objetivo: el Cártel Jalisco Nueva Generación, con intereses políticos detrás
CDMX.- Aunque la Presidenta lo ha negado, el periodista Raymundo Riva Palacio asegura que en Michoacán el gobierno de Claudia Sheinbaum ha retomado la guerra contra el narco, pero con un sólo objetivo: sacar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) del estado.
Afirma que a diferencia de Felipe Calderón, que hace dos décadas inició una lucha frontal contra los cárteles “sin compromisos con nadie”, esta nueva guerra tiene intereses políticos que benefician al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y a su grupo.
“La guerra contra un cártel de las drogas ha regresado a Michoacán... Es posible que (Sheinbaum) no se haya dado cuenta de que lo que ha hecho contradice su discurso contra ‘la guerra de Calderón’ y que lo que tanto critica del expresidente es la estrategia escogida. El régimen le ha declarado la guerra al CJNG”, refiere sobre el Plan Michoacán.
Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ya ante la presión social y política, la Presidenta anunció el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia.
Como parte de esa estrategia, José Antonio Cruz Medina arribó como el nuevo secretario de Seguridad Pública en Michoacán, quien aunque es cercano a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, no llegó impulsado por este, sino por Ramírez Bedolla, de acuerdo con Riva Palacio.
El periodista no encuentra una “explicación táctica ni estratégica” para emprender una guerra sólo contra el CJNG en Michoacán, pues asegura que la situación es compleja por el “abanico de grupos” criminales, donde el Cártel Jalisco no es el más fuerte, sino Cárteles Unidos.
EL INTERÉS POR EL CJNG ELIMINA CABOS SUELTOS EN EL ASESINATO DE MANZO
El análisis apunta que el gobierno ha dirigido toda la narrativa del homicidio de Manzo hacia una disputa entre el CJNG y Los Caballeros Templarios, dejando fuera a otra organización clave en Michoacán: Los Viagras, brazo de Cárteles Unidos.
“Los ojos voltearon hacia un lado del tablero criminal en Michoacán y no vieron la otra gran organización delincuencial en el estado, Los Viagras, clave para entender el entramado de la narcopolítica en el estado”, refiere en su artículo.
Riva Palacio subraya que “Bedolla tiene una relación orgánica con Los Viagras” y que incluso tres familiares del mandatario formarían parte de Cárteles Unidos, cuyas estructuras –asegura– habrían sido determinantes para el triunfo electoral del gobernador en 2021.
El analista señala que la guerra contra el CJNG es un distractor que oculta intereses políticos y los cabos sueltos del crimen contra Manzo, cuyo móvil aún no se sabe.
BEDOLLA RESULTA FORTALECIDO CON EL PLAN MICHOACÁN TRAS EL ASESINATO EL MANZO
El columnista recuerda en su artículo que Ramírez Bedolla ha contado con el respaldo político de Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán, operador de la precampaña presidencial del hoy senador Adán Augusto López y hermano de Julio César Godoy, quien está desaparecido, pero había sido señalado de trabajar para La Familia Michoacana.
Tanto Bedolla como el diputado Godoy, acusa Riva Palacio, operaban políticamente contra Carlos Manzo, quien se perfilaba como candidato para la próxima elección a la gubernatura de Michoacán.
Asegura que, al momento de su asesinato, Manzo superaba por dos puntos al precandidato de Morena a la gubernatura, Raúl Morón, lo que representaba un peligro para los intereses político-criminales en Morelia.
“No parece fortuito que las pistas del asesinato se vayan desvaneciendo entre misterios, como lo que hay detrás de la ejecución extrajudicial que hizo uno de los guardaespaldas de Manzo de su victimario, que ya estaba sometido, y el asesinato de dos de sus presuntos cómplices”, indica.
Tras el crimen de Manzo, el editorialista destaca que Sheinbaum decidió ignorar las vinculaciones de Bedolla con organizaciones criminales y optó por protegerlo, así como dar el espaldarazo público tanto al gobernador como a Cruz Medina para emprender la ofensiva contra el CJNG con apoyo de García Harfuch.
“Ramírez Bedolla, que antes del asesinato estaba políticamente débil, se ha fortalecido por la protección presidencial y su protagonismo en el Plan Michoacán”, refiere.