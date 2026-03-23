Rescatan en Xalapa a al menos 200 extranjeros hallados en caja de tráiler resguardado en corralón

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/ 23 marzo 2026
    Rescatan en Xalapa a al menos 200 extranjeros hallados en caja de tráiler resguardado en corralón
    Los primeros informes policiales señalan que el tráiler fue asegurado en la comunidad de Rinconada. ESPECIAL
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Autoridades rescataron a al menos 200 personas extranjeras con signos de deshidratación; el INM intervino y la FGR abrió investigación

CDMX.- Al menos 200 personas extranjeras fueron rescatadas de la caja de un tráiler con doble remolque que había sido asegurado y resguardado en un corralón de la ciudad de Xalapa, Veracruz, luego de que trabajadores reportaron gritos de auxilio provenientes del interior de la unidad.

Los primeros informes policiales señalan que el tráiler fue asegurado en la comunidad de Rinconada, en el municipio de Emiliano Zapata, y posteriormente trasladado al corralón de la empresa Grúas “Méndez”, ubicado en la colonia Revolución, en la capital veracruzana.

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-comenzo-2026-a-la-baja-en-reventa-de-autopartes-con-caida-del-19-a-tasa-anual-PJ19674193

Una vez en el sitio, las versiones refieren que el personal del corralón comenzó a escuchar llamados de auxilio, por lo que se solicitó la presencia de autoridades para revisar la unidad y realizar el rescate.

Al lugar arribaron elementos de distintas corporaciones de auxilio y policiacas para liberar y brindar atención a las personas extranjeras, quienes presentaban síntomas de deshidratación, según los reportes iniciales.

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Personal del Instituto Nacional de Migración (INM) acudió al corralón para intervenir en la atención de los extranjeros y conocer su situación legal, conforme a los procedimientos correspondientes.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación para determinar el número exacto y la nacionalidad de las personas rescatadas, así como para establecer las circunstancias en las que la unidad llegó al corralón.

https://vanguardia.com.mx/noticias/semar-despide-a-gaia-perrita-detectora-de-narcoticos-tras-anos-de-servicio-en-marina-CJ19674503

Las autoridades mantienen las diligencias para integrar la información del caso y definir las actuaciones que correspondan en el ámbito federal.

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