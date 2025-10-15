Rescatan por aire a más de 100 personas atrapadas por lluvias en Hidalgo

PACHUCA, HGO.- En Hidalgo, autoridades de los tres niveles de gobierno reportaron la evacuación aérea de 117 pacientes desde las comunidades más afectadas por las lluvias de los últimos días. Entre los trasladados se encuentran niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.

El operativo de rescate comenzó el domingo y continúa en curso. Este miércoles se informó que diez pacientes fueron evacuados, entre ellos cinco adultos y cinco menores, incluido un bebé de 11 meses originario de la comunidad de Xalacahuantla, en el municipio de Tianguistengo.

De acuerdo con el reporte oficial, los traslados se realizaron con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la iniciativa privada, quienes coordinaron vuelos humanitarios y operaciones de auxilio en las regiones más afectadas.