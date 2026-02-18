Sheinbaum anuncia refuerzo contra sarampión: 15 millones de vacunas extra y meta semanal de 2.5 millones

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno federal solicitó 15 millones de vacunas adicionales a las 27 millones de dosis contra el sarampión que ya adquirió, con la meta de aplicar 2.5 millones cada semana, principalmente a niñas y niños de 6 meses a 12 años.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 18 de febrero, la mandataria señaló que el martes sostuvo una reunión virtual con gobernadores y gobernadoras para acordar la difusión de la estrategia de vacunación en preescolares y primarias, con énfasis en facilitar el acceso a las dosis.

“Los centros de salud” serán el punto principal de aplicación, explicó, al señalar que para familias puede ser difícil acudir a macrocentros; además, precisó que la orientación para vacunar a población de 13 a 49 años se concentra en un grupo específico de entidades.

Sheinbaum detalló que en Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, Ciudad de México, Nayarit, Tabasco, Sonora, Tlaxcala y Puebla se reportan más casos activos de sarampión, por lo que se recomienda la vacunación de bebés, niñas y niños, así como de personas de 13 a 49 años.

“Entonces universal es de 6 meses a 12 años si no se han puesto las vacunas, obviamente, porque hay quien ya tiene sus dos vacunas y está protegido”, dijo al referirse al esquema para población infantil.

Sobre el rango de 13 a 49 años, la presidenta indicó que se orienta en esas 11 entidades, y añadió que, después de los 49 años, “ya la prevalencia es muy baja”, por lo que el enfoque se dirige a las poblaciones prioritarias en función de la disponibilidad de dosis.

La mandataria subrayó que, aunque la vacuna puede aplicarse a mayores de esa edad sin representar daño, la estrategia define prioridades para atender primero a los grupos con mayor riesgo y a los estados con mayor número de casos activos.