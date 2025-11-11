Sheinbaum avala adelantar la revocación de mandato: ‘Es buena, pero debe debatirse’

/ 11 noviembre 2025
    Sheinbaum avala adelantar la revocación de mandato: ‘Es buena, pero debe debatirse’
    La revocación de mandato no es un tema nuevo, sino una figura establecida en la Constitución e impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, /FOTO: ESPECIAL

La Presidenta consideró viable realizar la consulta junto con las elecciones legislativas, para optimizar recursos

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “buena” la iniciativa legislativa para adelantar la revocación de mandato presidencial de 2028 a 2027, pero advirtió que no debe aprobarse al vapor, sino discutirse ampliamente en el Congreso de la Unión.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que la propuesta busca hacer coincidir la consulta de revocación con las elecciones legislativas, lo que permitiría ahorrar recursos públicos y fortalecer el ejercicio democrático.

“Es una buena propuesta, porque se haría al mismo tiempo que la otra elección y no se tendrían que destinar recursos al siguiente año. Sin embargo, es algo que hay que poner a discusión, no aprobar al vapor”, señaló.

Sheinbaum recordó que la revocación de mandato no es un tema nuevo, sino una figura establecida en la Constitución e impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, como parte del principio de rendición de cuentas y evaluación ciudadana a mitad del sexenio.

“No se trata de que alguien esté pidiendo una revocación de mandato, eso ya está en la Constitución. Lo que se discute es cuándo se llevaría a cabo: si en 2027 o en 2028, como ocurrió en el caso del presidente López Obrador”, puntualizó.

La jefa del Ejecutivo federal insistió en que el tema requiere un análisis técnico y político serio, y consideró que su discusión podría realizarse durante el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso.

Además, informó que en su reciente reunión con legisladores se abordaron otros asuntos pendientes, entre ellos la Ley contra la Extorsión, actualmente en revisión en el Senado, así como iniciativas en materia de protección animal y reformas impulsadas por diputadas y diputados de diferentes bancadas.

La iniciativa para adelantar la consulta fue presentada por Alfonso Ramírez Cuéllar y respaldada por el coordinador morenista Ricardo Monreal Ávila, quien propuso posponer su dictamen para abrir un debate más amplio y evitar, dijo, un “albazo legislativo”. Con información de El Universal

Temas


Revocación De Mandato

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

