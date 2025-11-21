Sheinbaum defiende elección judicial y niega crisis: ‘¡Háganme el favor!’

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó este viernes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) esté “capturada” por el Poder Ejecutivo, esto tras las críticas surgidas luego del proceso de elección de jueces, magistrados y ministros. En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, aseguró que las instituciones mantienen su autonomía y que no existen señales de inestabilidad económica.

Sheinbaum negó que la renovación en el Poder Judicial haya generado incertidumbre entre inversionistas. Afirmó que, hasta el momento, no ha escuchado a ningún actor del sector privado advertir una reducción de inversiones a causa del mecanismo de elección impulsado por su gobierno y respaldado en las urnas.

La mandataria reiteró sus señalamientos de que, antes de las recientes reformas y procesos electorales internos, el Poder Judicial estaba “cooptado por un grupo”, operaba con altos niveles de corrupción y reproducía privilegios para un sector reducido. Sostuvo que la transformación busca recuperar la legitimidad de la institución y acercarla a la ciudadanía.

“El Poder Judicial es de todas y de todos los mexicanos; lo que tiene que hacer es cumplir con la Constitución y con lo que dicen las leyes”, expuso. Añadió que los nuevos ministros, magistrados y jueces deberán demostrar su solidez, pues asumieron lo que calificó como una responsabilidad histórica.

En su mensaje, Sheinbaum subrayó que la inversión extranjera continuará llegando al país. Atribuyó las críticas recientes a sectores que, dijo, han perdido privilegios y ahora cuestionan la legitimidad de la Corte electa mediante voto popular.

“Hay algunos que pierden privilegios y que dicen que la Corte ahora está capturada por el Poder Ejecutivo. ¡Háganme el favor!”, expresó. También acusó que algunos de esos señalamientos se sustentan en voces como la del expresidente Ernesto Zedillo, a quien atribuyó haber modificado la estructura de la Corte “para su beneficio”.

La presidenta insistió en que el nuevo diseño judicial fortalece la confianza pública y se apega a los principios de transparencia y renovación institucional. Señaló que el reto inmediato es consolidar el trabajo de los recién electos, quienes, afirmó, tendrán que responder a las exigencias del país con independencia y responsabilidad. Con información de El Universal