Sheinbaum defiende elección judicial y niega crisis: ‘¡Háganme el favor!’

Noticias
/ 21 noviembre 2025
    Sheinbaum defiende elección judicial y niega crisis: ‘¡Háganme el favor!’
    La presidenta insistió en que el nuevo diseño judicial fortalece la confianza pública y se apega a los principios de transparencia y renovación institucional. /FOTO: ESPECIAL

COMPARTIR

TEMAS


política

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

La mandataria federal descartó presiones sobre la Suprema Corte y aseguró que la inversión extranjera no se verá afectada por la reciente elección de ministros, jueces y magistrados

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó este viernes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) esté “capturada” por el Poder Ejecutivo, esto tras las críticas surgidas luego del proceso de elección de jueces, magistrados y ministros. En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, aseguró que las instituciones mantienen su autonomía y que no existen señales de inestabilidad económica.

Sheinbaum negó que la renovación en el Poder Judicial haya generado incertidumbre entre inversionistas. Afirmó que, hasta el momento, no ha escuchado a ningún actor del sector privado advertir una reducción de inversiones a causa del mecanismo de elección impulsado por su gobierno y respaldado en las urnas.

TE PUEDE INTERESAR: México, ante un colapso nacional: bloqueos amenazan comida, transporte y cadenas de suministro

La mandataria reiteró sus señalamientos de que, antes de las recientes reformas y procesos electorales internos, el Poder Judicial estaba “cooptado por un grupo”, operaba con altos niveles de corrupción y reproducía privilegios para un sector reducido. Sostuvo que la transformación busca recuperar la legitimidad de la institución y acercarla a la ciudadanía.

“El Poder Judicial es de todas y de todos los mexicanos; lo que tiene que hacer es cumplir con la Constitución y con lo que dicen las leyes”, expuso. Añadió que los nuevos ministros, magistrados y jueces deberán demostrar su solidez, pues asumieron lo que calificó como una responsabilidad histórica.

TE PUEDE INTERESAR: Caen seis del equipo de seguridad de Manzo en Michoacán

En su mensaje, Sheinbaum subrayó que la inversión extranjera continuará llegando al país. Atribuyó las críticas recientes a sectores que, dijo, han perdido privilegios y ahora cuestionan la legitimidad de la Corte electa mediante voto popular.

“Hay algunos que pierden privilegios y que dicen que la Corte ahora está capturada por el Poder Ejecutivo. ¡Háganme el favor!”, expresó. También acusó que algunos de esos señalamientos se sustentan en voces como la del expresidente Ernesto Zedillo, a quien atribuyó haber modificado la estructura de la Corte “para su beneficio”.

La presidenta insistió en que el nuevo diseño judicial fortalece la confianza pública y se apega a los principios de transparencia y renovación institucional. Señaló que el reto inmediato es consolidar el trabajo de los recién electos, quienes, afirmó, tendrán que responder a las exigencias del país con independencia y responsabilidad. Con información de El Universal

Temas


política

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La minería ha vivido tiempos de retrocesos en los últimos años, ante la incertidumbre para el sector.

Coahuila: ‘Empujón’ a la minería beneficiará a la Región Carbonífera

El cuerpo de la menor fue localizado en las inmediaciones del ejido Buñuelos, en la carretera Saltillo–Zacatecas.

Dan prisión preventiva a presunto homicida de Silvia N.; buscan imputarlo por feminicidio
La economía mexicana no logra crecer al ritmo deseado por diversos factores, entre ellos la falta de inversión y la presencia del crimen organizado.

Golpean a economía mexicana falta de inversión... y el narco: S&P
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el rescate de Pemex, criticó su fragmentación desde los años 90 y resaltó que ya opera nuevamente como una sola empresa bajo un marco legal renovado.

Sheinbaum defiende rescate de Pemex y criticó a gobiernos de Salinas y EPN
La defensa de Javier Duarte acusó que autoridades del Reclusorio Norte presuntamente le inyectaron adrenalina en 2022 para obligarlo a comparecer, mientras una juez analiza su solicitud de libertad anticipada en medio de señalamientos de tortura y mala conducta procesal.

Defensa de Javier Duarte acusa tortura en diligencia judicial; FGR sostiene mala conducta procesal
La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 y resaltó su decisión de alzar la voz ante una injusticia, llamándola un ejemplo de valentía.

‘Es un ejemplo’... Sheinbaum sobre victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar... calendario oficial del 21 al 27 de noviembre para pago de 6 mil 200 pesos
Vaqueros nacionales e internacionales se harán presentes en el último Rodeo de Saltillo en 2025.

Saltillo: Anuncian fechas y boletos para Rodeo del Desierto, la batalla final, en el Lienzo Charro