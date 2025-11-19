Sheinbaum deja abierta posibilidad de que festejo por la 4T se sume a marcha del 6 de diciembre

    Sheinbaum deja abierta posibilidad de que festejo por la 4T se sume a marcha del 6 de diciembre
    Dijo que la posibilidad de celebrar los siete años de la 4T ya se encontraba en consideración antes de que surgiera dicha convocatoria. /FOTO: ESPECIAL

La Presidenta señaló que su gobierno evalúa realizar un evento conmemorativo por el aniversario de la Cuarta Transformación, el cual podría coincidir con la marcha convocada por simpatizantes

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no descartó que la celebración por los siete años del inicio de la llamada Cuarta Transformación (4T) coincida con la movilización convocada por simpatizantes para el próximo 6 de diciembre. La mandataria reconoció que su administración analiza desde hace tiempo organizar un evento conmemorativo, cuya fecha aún no ha sido definida.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre el llamado en redes sociales para realizar una marcha en apoyo a su gobierno. En respuesta, explicó que la posibilidad de celebrar los siete años de la 4T ya se encontraba en consideración antes de que surgiera dicha convocatoria.

“Estamos nosotros pensando desde hace tiempo... se cumplen siete años de transformación en la ciudad este año. Porque recuerden que el presidente López Obrador entró el 1 de septiembre de 2018. Habíamos pensado... todavía estamos en eso... convocar a esta celebración”, señaló la presidenta.

Aunque subrayó que aún no existe una decisión formal, dejó abierta la opción de que ambas actividades -el festejo y la movilización de apoyo- puedan empalmarse. Ante la pregunta directa de si su celebración se sumaría a la marcha del 6 de diciembre, Sheinbaum respondió: “Vamos a ver”.

En otro tema, la mandataria destacó que el movimiento de la 4T se ha caracterizado por realizar marchas pacíficas. Aseguró que en México existen libertades plenas de expresión, reunión y manifestación, y afirmó que incluso los medios críticos al gobierno publican opiniones adversas “todo el día” sin restricciones.

“La oposición tiene menos presencia porque no tiene nada que ofrecer”, añadió, al señalar que, a su juicio, predomina “mucha mentira” e “hipocresía” entre los sectores que calificó como adversarios políticos.

Sheinbaum sostuvo que el respaldo ciudadano al proyecto de transformación sigue siendo mayoritario y constituye, dijo, el motor político que ha sostenido a su administración. “Hay mucho apoyo popular al movimiento de transformación. La mayoría está con el movimiento”, afirmó.

La presidenta reiteró que cualquier actividad convocada para diciembre deberá garantizar un ambiente de paz y organización, acorde con la línea que -subrayó- ha caracterizado las movilizaciones afines a la 4T en los últimos años. Con información de El Universal

