Sheinbaum niega que aumento al salario mínimo provoque inflación en alimentos

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    Sheinbaum niega que aumento al salario mínimo provoque inflación en alimentos
    La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el aumento en precios de productos básicos como el jitomate y el limón no está relacionado con el incremento al salario mínimo. FOTO: CUARTOSCURO

Explicó que factores climáticos y problemas de producción han impactado la oferta y encarecido algunos alimentos en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el aumento al salario mínimo sea responsable del incremento en la inflación de alimentos en México. Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria afirmó que el encarecimiento de productos básicos responde principalmente a factores externos y no al crecimiento salarial de los trabajadores.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/costo-de-la-canasta-basica-sube-casi-lo-doble-que-la-inflacion-inegi-PA20640861

Sheinbaum descarta relación entre salario mínimo e inflación

La declaración surge en medio de cuestionamientos sobre el aumento de precios en alimentos como el jitomate y el limón, productos que han registrado variaciones importantes en mercados y supermercados del país.

“La subida de precios no tiene nada que ver con el aumento al salario mínimo”, aseguró la presidenta, al tiempo que defendió la política salarial implementada en los últimos años.

¿Por qué subió el precio del jitomate?

Según explicó Sheinbaum, el encarecimiento del jitomate está relacionado con problemas de producción tanto en México como en Estados Unidos.

Uno de los factores principales fue una helada registrada en Florida a finales del año pasado, situación que afectó la producción de tomate en esa región estadounidense y elevó los precios internacionales.

A esto se suma una plaga detectada en cultivos de Sinaloa, uno de los principales estados productores de jitomate en México, lo que redujo la oferta nacional.

“Simplemente no hay suficiente jitomate”, resumió la mandataria.

$!La declaración surge en medio de cuestionamientos sobre el aumento de precios en alimentos como el jitomate y el limón.
La declaración surge en medio de cuestionamientos sobre el aumento de precios en alimentos como el jitomate y el limón. FOTO: CUARTOSCURO

Exportaciones y demanda también influyen

Otro elemento que presiona el precio del jitomate es la alta demanda en Estados Unidos. Pese a la aplicación de un arancel del 17% al producto mexicano, las exportaciones continúan siendo elevadas.

Esto provoca que parte importante de la producción nacional se destine al mercado internacional, reduciendo la disponibilidad interna y elevando los precios para los consumidores mexicanos.

En el caso del limón, la presidenta indicó que el comportamiento es similar y responde a temas de oferta y demanda, así como a factores climáticos que afectan la producción agrícola.

¿El aumento al salario mínimo genera inflación?

Uno de los debates económicos más frecuentes en México gira en torno al impacto del salario mínimo sobre la inflación. Algunos sectores sostienen que mayores salarios pueden incrementar costos y, en consecuencia, elevar precios.

Sin embargo, Sheinbaum rechazó esta idea y sostuvo que el aumento salarial ha permitido mejorar la calidad de vida de millones de trabajadores.

La postura del Gobierno federal

La presidenta defendió que el objetivo de incrementar el salario mínimo es fortalecer el bienestar y reducir desigualdades económicas.

Entre los argumentos presentados destacan:

- Mayor capacidad adquisitiva para los trabajadores

- Mejor distribución de la riqueza

- Incremento en el nivel de vida de las familias

- Impulso al mercado interno

Según la mandataria, el aumento salarial no debe verse como una amenaza económica, sino como una medida necesaria para fortalecer el consumo y mejorar las condiciones laborales en el país.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-aprieta-a-restauranteros-incremento-a-jitomate-y-otros-insumos-GB20652848

Precios de alimentos seguirán bajo observación

Aunque el Gobierno insiste en que la inflación actual responde a factores externos y climáticos, el aumento en productos básicos sigue generando preocupación entre consumidores.

El comportamiento de alimentos como jitomate, limón y otros productos agrícolas dependerá en gran medida de la recuperación de la producción nacional y de las condiciones internacionales del mercado.

Mientras tanto, el debate sobre el salario mínimo y la inflación continúa siendo uno de los temas económicos más relevantes en México rumbo a los próximos años.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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