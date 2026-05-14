Sheinbaum niega que aumento al salario mínimo provoque inflación en alimentos

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el aumento al salario mínimo sea responsable del incremento en la inflación de alimentos en México. Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria afirmó que el encarecimiento de productos básicos responde principalmente a factores externos y no al crecimiento salarial de los trabajadores.

Sheinbaum descarta relación entre salario mínimo e inflación

La declaración surge en medio de cuestionamientos sobre el aumento de precios en alimentos como el jitomate y el limón, productos que han registrado variaciones importantes en mercados y supermercados del país.

“La subida de precios no tiene nada que ver con el aumento al salario mínimo”, aseguró la presidenta, al tiempo que defendió la política salarial implementada en los últimos años.

¿Por qué subió el precio del jitomate?

Según explicó Sheinbaum, el encarecimiento del jitomate está relacionado con problemas de producción tanto en México como en Estados Unidos.

Uno de los factores principales fue una helada registrada en Florida a finales del año pasado, situación que afectó la producción de tomate en esa región estadounidense y elevó los precios internacionales.

A esto se suma una plaga detectada en cultivos de Sinaloa, uno de los principales estados productores de jitomate en México, lo que redujo la oferta nacional.

“Simplemente no hay suficiente jitomate”, resumió la mandataria.