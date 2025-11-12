Sheinbaum responde a Fox: ‘¿Cómo es posible que hable así de un homicidio?’

/ 12 noviembre 2025
    Sheinbaum responde a Fox: ‘¿Cómo es posible que hable así de un homicidio?’
    La mandataria señaló que la oposición muestra indiferencia ante el dolor de las familias y solo busca recuperar privilegios. /FOTO: ESPECIAL

La Presidenta condenó las expresiones del exmandatario Vicente Fox, quien ironizó sobre el asesinato del edil Carlos Manzo

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “terribles” y “deshumanizadas” las declaraciones del expresidente Vicente Fox Quesada, quien se refirió con ironía al asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Durante una entrevista con Carlos Alazraki, transmitida en el programa Atypical, Fox fue cuestionado sobre cómo impulsar una movilización ciudadana para “cambiar el rumbo del país”. En respuesta, el exmandatario dijo:

“La mitad, más de la mitad, ya lo hizo Carlos Manzo; la otra mitad está en nuestras manos, está en manos de los ciudadanos.”

La presidenta Sheinbaum reprobó duramente esas expresiones, al señalar que trivializan un hecho de violencia y evidencian la falta de empatía de la oposición ante la crisis de inseguridad que afecta a regiones como Michoacán.

“A mí me parece terrible —es como el artículo de Diego Fernández de Cevallos—. Nosotros somos humanistas por encima de todo. ¿Cómo es posible que hablen de un homicidio de esa manera? Ni siquiera me vienen las palabras”, dijo la mandataria en conferencia desde Palacio Nacional.

Sheinbaum sostuvo que las declaraciones de Fox reflejan una visión política centrada en el poder y no en las personas.

“A ellos no les importa ni las familias que sufren, ni les importa Michoacán, ni Uruapan, ni el país. Les importa regresar por sus fueros, regresar al poder para su beneficio”, subrayó.

La presidenta también recordó los señalamientos de presunta corrupción durante el gobierno de Fox, particularmente en torno a los negocios de la familia de su esposa, Martha Sahagún, y de su entorno político cercano.

“Cómo se beneficiaron durante el sexenio de Fox la familia de su esposa. Hay que recordar todas las corruptelas que hubo en ese sexenio. No les importa nada más que ellos mismos y unos cuantos que se vieron beneficiados del poder público”, afirmó.

Sheinbaum reiteró que su administración mantiene un enfoque “humanista y de respeto a la vida”, en contraste con lo que llamó “el desprecio político por el dolor ajeno” mostrado por algunos exfuncionarios del pasado. Con información de El Universal

Carlos M.M.

