Tamaulipas recibirá más de 23 mil mdp en obras; SICT prevé 25 mil empleos sólo en 2026

Noticias
/ 25 enero 2026
    Tamaulipas recibirá más de 23 mil mdp en obras; SICT prevé 25 mil empleos sólo en 2026
    El anuncio se realizó durante el evento “Programas para el Bienestar”, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Con una cartera de obras carreteras, educativas y ferroviarias, plantean un plan multianual en Tamaulipas que concentra recursos y metas de ejecución a partir de este año

CDMX.- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que en Tamaulipas se invertirá en infraestructura 23 mil 393 millones de pesos entre 2026 y 2028.

El anuncio se realizó durante el evento “Programas para el Bienestar”, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde el titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, señaló que sólo en 2026 la inversión será superior a 8.3 mil millones de pesos y se generarán más de 25 mil empleos.

El funcionario federal indicó que los trabajos se concentrarán en cinco líneas de acción: el MegaBachetón, el Eje Prioritario Ciudad Valles-Tampico, inversión mixta, infraestructura educativa y el Tren del Golfo de México en la ruta Saltillo-Nuevo Laredo.

En cuanto al MegaBachetón, detalló que para 2026 se destinarán 2 mil 73 millones de pesos; se repavimentarán 407 kilómetros, se harán trabajos de bacheo en 2 mil 96 kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje y se colocará señalamiento en 4 mil 381 kilómetros.

Sobre el Eje Prioritario, Esteva Medina afirmó que se dará continuidad a la carretera Pachuca–Tampico y que en 2026 iniciará el tramo Ciudad Valles–Tampico, con la intención de acelerar su ejecución. Precisó que se ampliará de dos a cuatro carriles con una inversión de 722 millones de pesos en 16 kilómetros, y que los trabajos comenzarían en abril.

En materia educativa, el titular de la SICT informó que en abril iniciará la construcción del Bachillerato Tecnológico plantel Reynosa, que, dijo, concluirá este mismo año para el inicio de clases; contará con 12 aulas, atenderá a mil 80 estudiantes y requerirá 65 millones de pesos.

En el ámbito institucional, el funcionario también se refirió al Tren del Golfo de México y señaló que ya está en proceso la construcción del tren Saltillo–Nuevo Laredo, además de que se encuentran en construcción las rutas México–Querétaro y Saltillo–Nuevo Laredo del servicio ferroviario de pasajeros.

Con este paquete, la SICT planteó que la inversión busca atender conservación carretera, ampliación de corredores prioritarios, obras educativas y proyectos ferroviarios, con un horizonte de ejecución de 2026 a 2028 y metas de inicio para algunos frentes a partir de abril de 2026. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

