Vamos a superar a AMLO en kilómetros de trenes, asegura Sheinbaum

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/ 24 abril 2026
    Vamos a superar a AMLO en kilómetros de trenes, asegura Sheinbaum
    La mandataria durante la inauguración del último tramo del Tren El Insurgente, que va de Santa Fe a Observatorio, el pasado 2 de febrero. Cuartoscuro Presidencia

Durante la supervisión del Tren México-Pachuca la presidenta aseguró que durante su administración va a construir más de mil 500 kilómetros de trenes

VILLA DE TEZONTEPEC, Hgo.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó la obra del Tren México-Pachuca y aseguró que su administración cumple con el compromiso del rescate de trenes de pasajeros, comenzada por la autonombrada Cuarta Transformación.

Al regresar un año después de que dio el banderazo de arranque de dicha obra pública, la mandataria federal destacó la estación Platah, la cual lleva un avance del 30% en sus 58 kilómetros, con la participación de 10 mil trabajadores.

Al distinguir el rescate de trenes, que empezó en el gobierno pasado, aseguró que su administración le ganará a la de Andrés Manuel López Obrador con referencia a kilómetros.

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”Este año se van a licitar otra parte de estos trenes y vamos a cumplir con que, dejando nuestro sexenio, vamos a construir más de mil 500 kilómetros de trenes. Le vamos a ganar al (ex)presidente López Obrador”, expresó.

Presidenta reconoce a ingenieros militares por obras

La titular del ejecutivo federal reconoció a los ingenieros militares por las obras del Tren México-Pachuca y el Tren México-Querétaro. El general Ricardo Vallejo, comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, aseguró que han hecho toda la ingeniería de calidad.

”Hemos hecho toda la ingeniería de calidad. Los trabajos que hemos realizado están a la altura de cualquier estudio que se haga en cualquier parte del mundo, hacemos obras de calidad “, destacó.

Subrayó que “no tenemos ningún problema en asuntos ambientales y hemos respetado los monumentos históricos”, al solicitar el apoyo de la sociedad para terminar la infraestructura ferroviaria y echarla a andar.El proyecto tiene una longitud de 58 kilómetros del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) – Pachuca, con una vía doble electrificada.

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Se prevé que la ruta AIFA–Pachuca dure 40 minutos, mientras que de Buenavista–Pachuca, una hora con 20 minutos, aproximadamente. La demanda estimada es de 107 mil pasajeros y contempla seis estaciones.

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