Vamos a superar a AMLO en kilómetros de trenes, asegura Sheinbaum

VILLA DE TEZONTEPEC, Hgo.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó la obra del Tren México-Pachuca y aseguró que su administración cumple con el compromiso del rescate de trenes de pasajeros, comenzada por la autonombrada Cuarta Transformación.

Al regresar un año después de que dio el banderazo de arranque de dicha obra pública, la mandataria federal destacó la estación Platah, la cual lleva un avance del 30% en sus 58 kilómetros, con la participación de 10 mil trabajadores.

Al distinguir el rescate de trenes, que empezó en el gobierno pasado, aseguró que su administración le ganará a la de Andrés Manuel López Obrador con referencia a kilómetros.