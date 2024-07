¡Quieren cancelarla! Señalan a Paola Suárez de tener relación con un joven menor que ella

La vida sentimental de la miembro de Las Perdidas no ha permanecido fuera del ojo público, pues desde principios de año se volvió tendencia tras ser violentada por su ex pareja , y mostrar esto en imágenes que conmocionaron a todo México por la naturaleza de las mismas.

¿QUÉ DIJO PAOLITA SUÁREZ DE SUS RUMORES?

Fue a través de una transmisión en su canal oficial que los fanáticos de la “patas” le cuestionaron acerca de los rumores, oportunidad que aprovechó para dar a conocer su punto de vista y desmentir las acusaciones, pues aclaró que no tiene ninguna relación sentimental actualmente.

“No somos novios y no es menor de edad [...] Soy una persona que ya está muy vivida, pero soy una persona que también piensa. Yo no voy a perder mi vida por una persona que sea menor de 18, no sé en qué cabeza cabe”, expresó en la transmisión en vivo.