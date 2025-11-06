Coahuila: exigen abogadas leyes más estrictas y mayor protección tras el acoso sexual contra CSP

Abogadas penalistas de Saltillo condenaron el acoso sexual de que fue objeto la presidenta Claudia Sheinbaum y consideraron que ello refleja el estado de indefensión en que se encuentran las mujeres mexicanas frente a esta clase de ataques, por lo que exigieron mayores garantías para su protección.

La defensora pública, Mónica Guadalupe Dávila García declaró a VANGUARDIA que lo sucedido a la mandataria nacional “fue terrible, primero, porque no tiene seguridad como la máxima autoridad que es”.

De esta manera, “el mensaje que ella está enviando a todas las mujeres es de un panorama desalentador que es frustrante y humillante, pues muchas mexicanas lo viven día a día, sin ser figuras públicas”.

Lamentó que en algunos estados del país el delito de acoso y hostigamiento sexual no estén debidamente regulados, lo cual “nos deja —afirmó— más desprotegidas que nunca”.

Expuso que, “aunque se contemplan medidas de protección y se encuentra regulado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), cada estado del país cuenta con su código penal para regular el acoso sexual de diferentes formas en cuanto a su tipificación y sanción”.

“Pero sigo preguntándome: ¿siempre viviremos en un México inseguro, a pesar de tantas marchas de mujeres violentadas, de tanta lucha? ¿Dónde está el trabajo de los legisladores? Necesitamos leyes que protejan nuestra integridad de verdad”, reclamó la abogada.

Dávila García explicó que “en Coahuila, el acoso sexual se define como cualquier conducta de carácter sexual no deseada, que incluye insinuaciones, solicitudes de favores sexuales y comportamientos físicos o verbales”.

“Pueden realizarse a través de conductas específicas como lo es la conducta no verbal o física: exposición de material sexual explícito, gestos lascivos, miradas insinuantes, y cualquier contacto físico no deseado como tocamientos, roces, abrazos forzados o pellizcos”.

Por su parte, Diana Isabel Hernández Aguilar, coordinadora del colectivo nacional Mujeres Transformado México, A.C., estimó que, efectivamente, “el acoso sexual al que estuvo expuesta la presidenta revela lo vulnerable que puede llegar a encontrarse cualquier mujer, independientemente de su cargo público o privado, estrato social, preparación, apariencia física, edad, estado civil, etcétera”.

“En México —declaró— aún nos falta mucho por hacer, principalmente en materia de educación y concientización pública, a fin de que todas las personas, principalmente hombres, conozcan que el acoso está prohibido y que es penado”.

“Pero también nos falta avanzar en varios muchos estados de la república en los que aún falta tipificar este delito, y claro, reforzar medidas para que también no se abuse (como en muchos casos) de esta figura para fines contrarios a su esencia”.

La jurista consideró “muy laxo” que en Coahuila la pena para abuso sexual sea de uno a cinco años y multa, “lo cual quiere decir que es un delito no grave y que por ello pudiera resultar no disuasivo”.

“Hemos avanzado mucho en la lucha por lograr la igualdad sustantiva, pero a quienes somos parte del movimiento feminista, este evento en la persona de la presidenta nos une para renovar y saber que aún nos falta mucho por avanzar en temas de violencia en contra de la mujer”, remarcó.

Para su homóloga, licenciada Judith Alejandra Rivera González, queda claro el atentado contra Sheinbaum Pardo: “Claramente se ve que el individuo la abraza y trata de besarle el cuello”.

En cuanto a la pena que corresponde imponer, indicó que, “para el caso de la presidenta, pudiera aplicar el segundo supuesto de que se realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien lo recibe”, según lo prevé el Código Penal de la Ciudad de México.

Consideró que, tanto en Coahuila como en otras entidades del país, “sí está tipificado el delito de acoso y de hostigamiento sexual”, lo cual ha sido resultado de los movimientos para erradicar la violencia contra la mujer: “es uno de los delitos —recalcó— que existen en todos los códigos penales locales”.

“Como consecuencia de la lucha por el empoderamiento de las mujeres, existen todos los delitos sexuales, entre ellos, el acoso sexual, el abuso sexual, la violación y el estupro, entre otros que son considerados de violencia contra las mujeres”, dijo.

“Incluso, en Coahuila el delito de acoso sexual viene más completo y también va dirigido hasta a medios electrónicos”, detalló la titular del Despacho Jurídico Rivera.

Por otro lado, la abogada Venus Alejandra Rodríguez, de la Asociación de Licenciadas en Derecho del Estado de Coahuila, A.C., puso en tela de duda que el acoso sexual hacia la presidenta Claudia Sheinbaum haya sido auténtico.

Dejó entrever que se habría tratado de un montaje con el que se buscó distraer la atención de la opinión pública respecto de problemas nacionales más importantes.

“Mi impresión general —comentó— es que fue un desafortunado intento de desviar la atención; en términos generales, no me parece creíble que al Estado Mayor Presidencial se le haya escapado esa liebre”.

Convencida de que el incidente fue planeado por el propio Estado, Rodríguez Valdés refirió que “es detestable que se atrevan a tanto”.

“No creo posible —añadió la jurista— que alguien, en estado de ebriedad, se le acerque a la presidenta de esa manera y que le haga tocamientos; me parece muy reprochable que llegue a tanto, que se permita llegar a tanto”.

A reserva de ofrecer posteriormente sus puntos de vista en relación con la legislación vigente en materia de derechos de la mujer y en torno a las disposiciones legales en los estados respecto del acoso y hostigamiento sexual, insistió:

“Yo esa no me la creo, más bien, es un desesperado intento por desviar la atención de los trágicos hechos que sucedieron con motivo de la muerte de Manzo”.