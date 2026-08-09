Noticias del fin de semana: Clima; Soriana sustituye empleados por IA y comerciante de 82 años fue asesinada por robo de $90

MÉXICO

→ ¿Aguacero o bochorno? Monzón mexicano y calorón de 45 °C se ‘topan’ en el norte de México : El monzón mexicano sobre el noroeste ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango , Sinaloa y Nayarit; lluvias fuertes en Baja California Sur y chubascos en Baja California; además de rachas de viento en dichas entidades, de acuerdo con el pronóstico de SMN de la Conagua.

→ Soriana apuesta por autopago e IA para reemplazar a trabajadores; habrá despidos por aumento al salario mínimo : Soriana acelera su estrategia de automatización con IA y 600 nuevas cajas de autopago ante el aumento de sus costos laborales.

→ Dominga Pérez, comerciante de 82 años, fue asesinada durante presunto robo de 90 pesos en Puebla

INTERNACIONAL

→ Autoridades de salud de EEUU alertan a bañistas de bacteria carnívora en aguas costeras : Las autoridades sanitarias de Luisiana están instando a quienes van a la playa a tomar precauciones debido a un aumento de infecciones por una bacteria “devoradora de carne” que se encuentra en aguas costeras.

→ Israel rechaza plan de Donald Trump para lograr paz en Gaza : Surgieron detalles sobre el posible acuerdo entre Irán y Omán para gestionar el estrecho de Ormuz, mientras Teherán sugirió que se podría prohibir el paso a los buques vinculados a “países hostiles”.

→ Estados Unidos: hijo de Joe Biden revela que cáncer de su padre se extendió a los huesos : El exmandatario de EU de 83 años padece de un cáncer de próstata con metástasis hacia los huesos, por lo que se ha complicado su tratamiento.

COAHUILA

→ Joven muere apuñalado en Saltillo; detienen a su pareja como presunta responsable : Un joven de 21 años perdió la vida la noche del sábado tras ser herido con un arma blanca, presuntamente por su pareja sentimental.

→ Saltillo: Litzy, sobreviviente del multihomicidio en la Antonio Cárdenas, continúa grave : A cinco días del ataque, la joven de 26 años permanece hospitalizada; su hijo de tres años habría quedado con familiares de su núcleo materno.

→ Aún hay comedores comunitarios en Coahuila; DIF estatal brinda atención a adultos mayores : El estado cuenta con 84 Centros de Atención Integral a Personas Mayores, donde se ofrece una comida diaria y actividades de salud, recreación y convivencia.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ ‘Yo me siento Latino, específicamente cubano’: Andy Garcia se sincera sobre sus raíces : El actor volvió a pisar el Festival Internacional de Cine de Cannes, ocasión que aprovechó nuestro corresponsal Fabián Waintal para conversar sobre su carrera y su más reciente proyecto, la cinta “Diamond”, que dirigió, escribió, produjo y protagoniza.

→ Pilar Martínez, bailarina de Saltillo, destaca en Disney y apunta a Broadway : La también coreógrafa celebra el trabajo que ha podido realizar desde Nueva York, con colaboraciones que la acercan cada vez más a su sueño.

→ ¡México bicampeón! El Tricolor Sub-20 venció 2-0 a Estados Unidos y conquistó nuevamente el título de Concacaf : La Selección Mexicana Sub-20 derrotó 2-0 a Estados Unidos en el Estadio Banorte con un doblete de Cristóbal Alfaro y consiguió el bicampeonato de Concacaf.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ ¿No has activado el Buzón Tributario? El SAT puede multarte con más de 11 mil pesos : El Código Fiscal de la Federación establece que los contribuyentes deben habilitar su Buzón Tributario y mantener actualizados sus medios de contacto.

→ Lista oficial de útiles escolares de la SEP para 5° y 6° de primaria para el ciclo escolar 2026-2027 : El regreso a las aulas está cada vez más cerca, por lo que la SEP dio a conocer la lista oficial de útiles escolares para todos los grados de preescolar, primaria y secundaria durante el ciclo escolar 2026-2027.