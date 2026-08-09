Noticias del fin de semana: Clima; Soriana sustituye empleados por IA y comerciante de 82 años fue asesinada por robo de $90

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    Noticias del fin de semana: Clima; Soriana sustituye empleados por IA y comerciante de 82 años fue asesinada por robo de $90

Lo más relevante del fin de semana, del 7 al 9 de agosto, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

¿Aguacero o bochorno? Monzón mexicano y calorón de 45 °C se ‘topan’ en el norte de México: El monzón mexicano sobre el noroeste ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango , Sinaloa y Nayarit; lluvias fuertes en Baja California Sur y chubascos en Baja California; además de rachas de viento en dichas entidades, de acuerdo con el pronóstico de SMN de la Conagua.

Soriana apuesta por autopago e IA para reemplazar a trabajadores; habrá despidos por aumento al salario mínimo: Soriana acelera su estrategia de automatización con IA y 600 nuevas cajas de autopago ante el aumento de sus costos laborales.

Dominga Pérez, comerciante de 82 años, fue asesinada durante presunto robo de 90 pesos en Puebla

INTERNACIONAL

Autoridades de salud de EEUU alertan a bañistas de bacteria carnívora en aguas costeras: Las autoridades sanitarias de Luisiana están instando a quienes van a la playa a tomar precauciones debido a un aumento de infecciones por una bacteria “devoradora de carne” que se encuentra en aguas costeras.

Israel rechaza plan de Donald Trump para lograr paz en Gaza: Surgieron detalles sobre el posible acuerdo entre Irán y Omán para gestionar el estrecho de Ormuz, mientras Teherán sugirió que se podría prohibir el paso a los buques vinculados a “países hostiles”.

Estados Unidos: hijo de Joe Biden revela que cáncer de su padre se extendió a los huesos: El exmandatario de EU de 83 años padece de un cáncer de próstata con metástasis hacia los huesos, por lo que se ha complicado su tratamiento.

COAHUILA

Joven muere apuñalado en Saltillo; detienen a su pareja como presunta responsable: Un joven de 21 años perdió la vida la noche del sábado tras ser herido con un arma blanca, presuntamente por su pareja sentimental.

Saltillo: Litzy, sobreviviente del multihomicidio en la Antonio Cárdenas, continúa grave: A cinco días del ataque, la joven de 26 años permanece hospitalizada; su hijo de tres años habría quedado con familiares de su núcleo materno.

Aún hay comedores comunitarios en Coahuila; DIF estatal brinda atención a adultos mayores: El estado cuenta con 84 Centros de Atención Integral a Personas Mayores, donde se ofrece una comida diaria y actividades de salud, recreación y convivencia.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

‘Yo me siento Latino, específicamente cubano’: Andy Garcia se sincera sobre sus raíces: El actor volvió a pisar el Festival Internacional de Cine de Cannes, ocasión que aprovechó nuestro corresponsal Fabián Waintal para conversar sobre su carrera y su más reciente proyecto, la cinta “Diamond”, que dirigió, escribió, produjo y protagoniza.

Pilar Martínez, bailarina de Saltillo, destaca en Disney y apunta a Broadway: La también coreógrafa celebra el trabajo que ha podido realizar desde Nueva York, con colaboraciones que la acercan cada vez más a su sueño.

¡México bicampeón! El Tricolor Sub-20 venció 2-0 a Estados Unidos y conquistó nuevamente el título de Concacaf: La Selección Mexicana Sub-20 derrotó 2-0 a Estados Unidos en el Estadio Banorte con un doblete de Cristóbal Alfaro y consiguió el bicampeonato de Concacaf.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

¿No has activado el Buzón Tributario? El SAT puede multarte con más de 11 mil pesos: El Código Fiscal de la Federación establece que los contribuyentes deben habilitar su Buzón Tributario y mantener actualizados sus medios de contacto.

Lista oficial de útiles escolares de la SEP para 5° y 6° de primaria para el ciclo escolar 2026-2027: El regreso a las aulas está cada vez más cerca, por lo que la SEP dio a conocer la lista oficial de útiles escolares para todos los grados de preescolar, primaria y secundaria durante el ciclo escolar 2026-2027.

Sheinbaum aprueba aguinaldo para adultos mayores con credencial INAPAM y que cumplan con estos requisitos; recibirán 15 días de salario: Los adultos mayores con credencial INAPAM pueden recibir aguinaldo si tienen un empleo formal; conoce cuánto les corresponde y cuándo deben recibirlo.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Mientras más de mil 700 nombres en el padrón de personas violentadoras de mujeres, en 2025 se cometieron casi 17 mil delitos contra las féminas.

Coahuila: Aumenta 160% registro de agresores de mujeres en menos de cinco años
En 2019, Petróleos Mexicanos fue blanco de un ataque cibernético, el cual fue investigado.

FGR se reserva investigación sobre el hackeo a Pemex
El Tricolor Sub-20 cerró el torneo con el título y los boletos para el Mundial y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Marcas como Estrella presentan la mayor resistencia al desprendimiento de hojas, mientras que firmas como KIP, KIUT, Norma y Scribe sobresalen entre las mejor evaluadas en el promedio general.

Útiles escolares aprobados en el estudio de Profeco
El hombre fue localizado sin vida después de una tormenta eléctrica registrada en comunidades rurales al sur de Saltillo; la FGE investiga la causa del fallecimiento.

Rayo mata a campesino y a varios de sus animales al sur de Saltillo
La explotación del gas shale en la entidad es inminente, al menos en su etapa de análisis científico.

Busca Coahuila frenar especulación de tierra ante explotación de gas no convencional