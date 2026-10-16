¿Por qué el 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación? Tips clave para una vida saludable

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    ¿Por qué el 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación? Tips clave para una vida saludable
    El Día Mundial de la Alimentación, que se celebra cada 16 de octubre, fue establecido en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO
Karla Velázquez
por Karla Velázquez

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La importancia de una alimentación adecuada no solo radica en la prevención de enfermedades, sino también en el mejoramiento de la calidad de vida

El Día Mundial de la Alimentación, que se celebra cada 16 de octubre, fue establecido en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). El objetivo de este día es concienciar sobre la importancia de una buena nutrición y la seguridad alimentaria, promoviendo el acceso a alimentos saludables en todo el mundo.

La importancia de una alimentación adecuada no solo radica en la prevención de enfermedades, sino también en el mejoramiento de la calidad de vida. A continuación, te compartimos algunos consejos fundamentales para tener una alimentación balanceada y contribuir a un estilo de vida saludable.

Durante esta fecha se hace un fuerte llamado a todos los países, en especial a los desarrollados, para que trabajen y proporcionen los recursos necesarios para erradicar el hambre en el mundo.

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¿CÓMO TENER UNA VIDA SALUDABLE?

De acuerdo con la Fundación Española de la Nutrición, es posible llevar un estilo de vida saludable sin hacer grandes esfuerzos, incluso se podría resumir en 10 puntos básicos y estos son:

-Consume una dieta variada, incluyendo alimentos de todos los grupos

-Disfruta la comida, come en compañía y evita los “atracones” o comer rápido, darte el tiempo de disfrutar tus alimentos, evitará que tengas problemas gastrointestinales

-Evita hacer largas horas de ayuno, dejar espacios grandes entre alimentos puede provocar gastritis, dolor de cabeza, malestares en general

-No te saltes el desayuno e incluye al menos tres grupos de alimentos diferentes

-Come porciones con moderación, evita llenar el plato o servirte poco, alimentarse balanceadamente, también se trata de comer hasta satisfacerse, no hasta sentirse sumamente lleno

- Toma en cuenta que las dietas muy bajas en calorías pueden empeorar el rendimiento y resultar perjudiciales para la salud

-No olvides consumir alimentos ricos en fibra como cereales integrales, frutas enteras. Incluye en tu dieta pescados para conseguir ingestas adecuadas de omega-3

-Ten cuidado con la sal, puedes limitar y moderar su consumo

- Se recomienda acompañar tus alimentos con agua simple. Recuerda mantenerte bien hidratado, bebe por lo menos dos litros de agua al día.

-Práctica algún deporte o ejercicio físico, si no tienes tiempo puedes subir las escaleras en lugar de utilizar el elevador o dar pequeñas caminatas.

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CONSEJOS CLAVE PARA UNA VIDA SALUDABLE

1. Incorpora variedad de alimentos

Uno de los principios clave de una alimentación saludable es la variedad. Ningún alimento por sí solo contiene todos los nutrientes que tu cuerpo necesita para funcionar correctamente. Por lo tanto, es fundamental consumir diferentes grupos de alimentos, como frutas, verduras, cereales integrales, proteínas y grasas saludables. Intenta incluir alimentos de todos los colores en tu plato, ya que cada color aporta diferentes vitaminas y minerales esenciales.

2. Controla las porciones

Otro consejo importante es moderar las porciones que consumes. Incluso los alimentos saludables pueden contribuir al aumento de peso si se consumen en exceso. Utiliza platos más pequeños y evita repetir porciones grandes. Además, presta atención a las señales de tu cuerpo que indican saciedad. Comer de manera consciente, sin distracciones, te ayudará a controlar el tamaño de tus raciones.

3. Incluye más frutas y verduras

Las frutas y verduras son una fuente rica en fibra, vitaminas y antioxidantes que ayudan a prevenir enfermedades crónicas, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. Trata de consumir al menos cinco porciones de frutas y verduras al día. Puedes incorporar estos alimentos en ensaladas, batidos, o como snacks saludables entre comidas.

4. Elige proteínas magras

Las proteínas son esenciales para la construcción y reparación de tejidos. Es recomendable optar por proteínas magras, como pollo, pescado, legumbres, tofu y frutos secos, en lugar de carnes rojas o procesadas que contienen más grasas saturadas. Incluir proteínas en todas las comidas puede ayudarte a sentirte lleno por más tiempo, promoviendo un mejor control del apetito.

5. Reduce el consumo de azúcares y grasas saturadas

El consumo excesivo de azúcares y grasas saturadas puede conducir al desarrollo de enfermedades crónicas, como la obesidad y los problemas cardiovasculares. Limita el consumo de bebidas azucaradas, dulces y productos ultraprocesados. En lugar de eso, prefiere grasas saludables como las que provienen del aguacate, el aceite de oliva y los frutos secos.

6. Mantén una buena hidratación

La hidratación es otro componente crucial de una alimentación balanceada. Asegúrate de beber suficiente agua durante el día, ya que esto ayuda a regular la temperatura corporal, eliminar toxinas y mantener la función adecuada de los órganos. Se recomienda consumir al menos 8 vasos de agua al día, y más si realizas actividad física o si te encuentras en climas cálidos.

7. Planifica tus comidas

Organizar las comidas de la semana te permitirá controlar mejor los ingredientes y las porciones que consumes. La planificación de las comidas te ayuda a evitar los alimentos ultraprocesados y las comidas rápidas, que suelen ser ricos en grasas saturadas, sodio y azúcares.

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¿DÍA MUNDIAL DEL PAN?

El Día Mundial del Pan reconoce el impacto social, cultural y alimentario de este producto, al tiempo que destaca la labor de los maestros panaderos que preservan su elaboración.

La conmemoración oficial tiene sus antecedentes en el año 2006, cuando la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros (UIBC) estableció la fecha a nivel mundial. La elección del 16 de octubre coincide de manera intencional con el Día Mundial de la Alimentación, una jornada proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

De acuerdo con la FAO, la coincidencia de ambas fechas busca sensibilizar a la población sobre los problemas alimentarios globales, fomentar la lucha contra el hambre y promover la seguridad alimentaria en las diversas regiones del mundo.

ORIGEN DEL PAN Y SU LLEGADA A MÉXICO

Origen milenario (hace +14,000 años): las evidencias en el suroeste de Asia y Jordania muestran que se preparaban mezclas de cereales silvestres con agua mucho antes de que existiera la agricultura formal.

Aporte egipcio (2600 a. C.): los antiguos egipcios perfeccionaron el uso de levaduras naturales para fermentar la masa, logrando piezas más esponjosas y con mayor volumen.

Moneda de cambio: en el antiguo Egipto el pan tenía un alto valor económico, por lo que se utilizaba para pagar a los trabajadores y como ofrenda ceremonial.

Origen de la palabra: el término “pan” proviene del latino pannus, que se traduce como “masa blanca”.

Llegada a México: la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) destaca que la tradición panadera mexicana se transformó con la introducción del trigo tras la Conquista, dando origen a la gran diversidad de pan dulce y salado actual.

Consumo responsable: el Instituto Latinoamericano de Cereales (ILAC) promueve aprovechar el pan duro o sobrante (para hacer pan molido, tostadas o postres) con el fin de evitar el desperdicio de alimentos.

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El Día Mundial de la Alimentación es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de adoptar hábitos alimenticios saludables y promover el acceso a alimentos nutritivos para todos. Asegurarte de consumir una variedad de alimentos, controlar las porciones, y reducir el consumo de azúcares y grasas, son pasos fundamentales hacia una vida más saludable.

Recuerda que una alimentación balanceada no solo beneficia tu cuerpo, sino también tu bienestar emocional y mental. Al seguir estos consejos, podrás mejorar tu calidad de vida y prevenir diversas enfermedades relacionadas con la alimentación.

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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