Bienestar inyecta más de 579 mil mdp a apoyos sociales y alcanza a 18.4 millones de beneficiarios

CDMX.- La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que durante 2025 los programas sociales del gobierno federal han beneficiado a 18.4 millones de personas, con una inversión total de 579 mil 32 millones de pesos.

Durante su participación en la conferencia presidencial en Palacio Nacional, la funcionaria detalló que en los distintos programas de la Secretaría de Bienestar se registran 18 millones 494 mil beneficiarios, quienes reciben de manera bimestral sus apoyos económicos.

TE PUEDE INTERESAR: Ella es Abigail Esparza, la valiente ‘caza gringos’ que capturó a 408 pedófilos, violadores y asesinos, antes de perder la vida

Montiel subrayó que, en lo que va del año, la presidenta Claudia Sheinbaum ha cumplido con los procesos de registro y dispersión de recursos a todos los derechohabientes incorporados a los programas sociales.

En el caso de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, informó que 13 millones 232 mil personas recibieron ya los seis pagos correspondientes al año, cuyo operativo concluyó el pasado 27 de noviembre.

TE PUEDE INTERESAR: Marina asegura más de 600 kilos de droga durante operativo en el puerto de Mazatlán

Para este programa, la inversión total en 2025 fue de 484 mil 483.5 millones de pesos, convirtiéndose en el esquema de apoyo con mayor cobertura y presupuesto dentro de la política social del gobierno federal.

Respecto a la Pensión Mujeres Bienestar, la secretaria indicó que durante este año se destinó una inversión de 23 mil 662 millones de pesos, en beneficio de casi 3 millones de mujeres de entre 60 y 64 años de edad.

TE PUEDE INTERESAR: Localizan con vida a dos agentes de la SSPC desaparecidos en Zapopan, confirma Harfuch

En tanto, la Pensión para Personas con Discapacidad apoyó a más de un millón 614 mil derechohabientes, con una inversión que ascendió a 28 mil 961 millones de pesos.

Montiel destacó que estos programas forman parte de la estrategia para garantizar derechos sociales, reducir desigualdades y fortalecer el ingreso de los sectores más vulnerables, mediante transferencias directas y sin intermediarios.