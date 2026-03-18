Diputados reciben iniciativa para facultar a la SICT a construir infraestructura hospitalaria

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/ 18 marzo 2026
    Diputados reciben iniciativa para facultar a la SICT a construir infraestructura hospitalaria
    La iniciativa presidencial también señala que estos proyectos buscan mejorar la eficiencia operativa y “humanizar” los espacios. CUARTOSCURO

El planteamiento busca aprovechar capacidades técnicas y coordinación interinstitucional

CDMX.- La Cámara de Diputados recibió una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y facultar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para participar en la construcción de infraestructura hospitalaria.

El documento plantea que “resulta necesario fortalecer su marco competencial” con una atribución expresa que le permita intervenir en obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, incluidos los establecimientos de salud.

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La propuesta del Ejecutivo considera adicionar la fracción I Sexies al artículo 36 de dicha ley, con el fin de establecer que la SICT podrá “participar, a solicitud de las autoridades federales competentes”, en la construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, sustitución, ampliación y habilitación de obras públicas vinculadas a proyectos de infraestructura, “incluyendo establecimientos destinados a la prestación de servicios de salud”.

En el texto se detalla que el desarrollo de infraestructura hospitalaria comprende diseño, construcción y equipamiento de espacios funcionales, sostenibles y seguros, con integración de tecnología moderna para optimizar la atención médica y cumplir con normas estructurales.

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La iniciativa también señala que estos proyectos buscan mejorar la eficiencia operativa y “humanizar” los espacios, en beneficio tanto de las personas usuarias como del personal de salud, como parte de los criterios considerados en la propuesta.

El proyecto argumenta que “resulta indispensable incorporar una disposición específica” para que la SICT participe en estas obras con el objetivo de “optimizar recursos, aprovechar capacidades técnicas institucionales y fortalecer la coordinación interinstitucional en beneficio de la población”.

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En ese marco, el Ejecutivo precisa que la modificación no implicaría la asunción de competencias sectoriales propias de otras dependencias ni la prestación directa de los servicios correspondientes, al tratarse de una participación vinculada a obras públicas y proyectos de infraestructura.

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