Las noticias más importantes del 15 de abril en México

CLIMA

➔ Chocan Frente Frío 46 y Ola de Calor en México; azotarán con temperaturas extremas de -5 y hasta 45 grados, torbellinos y fuertes lluvias: Temperaturas extremas se vivirán en México por la interacción de el frente frío 46 y la primera ola de calor, con temperaturas que irán de los -5 a los 45 grados, fuertes lluvias y torbellinos.

MÉXICO

➔ Prevén junta entre López Obrador y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa: La reunión se estaría llevando a cabo un día después de las Elecciones 2024.

➔ Separan a siamesas en Nuevo León; reportan gravedad en una de las recién nacidas: Una de ellas se encuentra grave e inestable, con apoyo y se analiza un intervención cardiaca.

➔ INE vs. AMLO: sobre el voto de los mexicanos en el extranjero, para Elecciones 2024: López Obrador señaló presunto fraude en Instituto por excluir solicitudes para ejercer el derecho al voto de migrantes mexicanos.

➔ Arranca paro nacional del CNTE, inicia negociaciones con AMLO: Las movilizaciones arrancaron a las 9:00 horas en el Ángel de la Independencia y buscan llegar a Palacio Nacional para acompañar la negociación que tendrá la Comisión nacional única de la CNTE con el presidente.

➔ Gobierno de AMLO recorta más de mil 400 mdp a comisión encargada de Áreas Naturales Protegidas: López Obrador presumió haber superado a Lázaro Cárdenas en el decreto de ANP, pero su Gobierno no ha logrado revertir la reducción a esa Comisión.

ELECCIONES

➔ Álvarez Máynez, candidato presidencial, propone legalización de drogas en México: Como parte de un plan para combatir el crimen organizado, Máynez propuso legalizar y regular drogas.

➔ Xóchitl Gálvez pide no ser criticada por su aspecto: ‘Necesito que me conozcas y no me juzgues por mi apariencia física’: La candidata presidencial de la alianza PAN, PRI y PRD, hizo un llamado a los ciudadanos a juzgarla por su esencia y compromiso de servicio en lugar de su apariencia física o vestimenta.

➔ Estoy viva de milagro, asegura candidata del PVEM-Morena que sufrió atentado en su contra: Los hechos se registraron la semana pasada durante un evento de campaña de Graciela Villareal, candidata del PVEM- Morena a la alcaldía de El Carmen.

MUNDO

➔ Hallan un nuevo cuerpo por derrumbe del puente de Baltimore; sería un mexicano: Los restos corresponderían a Carlos Daniel Hernández, de 23 años, confirmó Alicia Bárcena.

➔ Solicita comunidad internacional a Israel e Irán contención para evitar una escalada de violencia: Líderes y cancilleres de diversos países hacen un llamado a ambas naciones para frenar un conflicto mayor.

➔ Trump pretende asistir a todos sus juicios en NY, pero juez le exige buena conducta o será encarcelado: La ‘Parker warning’ leída al expresidente menciona que si interrumpe, será excluido de la sala y encarcelado.

COAHUILA

➔ Coahuila: repuntan denuncias por violencia sexual en escuelas durante 2024: Tan solo en el primer trimestre se reportan las mismas acusaciones que en 2023; va a un ritmo similar que 2022, el peor año de la historia reciente.

➔ En julio, inicia ampliación de carretera Saltillo-Derramadero: Manolo Jiménez: El Gobernador adelantó que se estarán invirtiendo 400 millones de pesos para incorporar dos carriles más a esta vía carretera.

➔ Ampliarán enseñanza del inglés en escuelas de Coahuila por efecto del nearshoring: Diseña Sedu estrategia con apoyo de la embajada de EU en México y de varios especialistas.

➔ Autoridades identifican cuatro cuerpos rescatados en la mina ‘El Pinabete’, en Coahuila: Autoridades reafirmaron su compromiso para localizar a los seis mineros restantes.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Brilló el talento latino... Carin león y J Balvin encendieron el último día del Festival Coachella: Las icónicas presentaciones de los artistas incluyeron desde la presencia de Will Smith, hasta el apoyo de los asistentes hacia la música regional mexicana.

➔ ‘Pitbull’ Cruz en busca de un nuevo título Superligero de la AMB: El pasado 30 de marzo fue cuando el boxeador azteca se llevó el cinturón de peso Superligero de la AMB.

➔ ¡Dua su patrona! Elige Time a Dua Lipa como una de las 100 personas más influyentes del mundo: ‘Me siento más segura de mí misma en este momento de mi vida’, aseguró la ganadora del Grammy al hablar de su nueva producción musical.

➔ Coahuila clasifica a tres equipos en Rugby a los Nacionales Conade 2024: Los equipos varoniles y femeniles de esta disciplina tratarán de revalidar su título como campeones absolutos en el certamen que se celebrará en Jalisco del 6 al 11 de mayo.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | ¡Diputado, denos pa’ la coca!

