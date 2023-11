Las noticias más importantes del 29 de noviembre en México

CLIMA

➔ Dos Frentes Fríos y Masa de Aire Frío azotarán a México con caída de aguanieve, temperaturas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos: Prepárese... El frente frío 12 en interacción con el nuevo sistema frontal golpearán al territorio mexicano con heladas, lluvias y fuertes vientos, esto según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Pasa a segunda votación, no alcanzan mayoría calificada para designar ministra en Senado: Al no alcanzar los votos de dos tercios del pleno, las tres aspirantes fueron rechazadas por la Cámara Alta.

➔ ¡Adiós, Notimex! Diputados avalan su extinción: Se abroga la Ley que Crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, publicada en junio de 2006.

➔ Irrumpen en sesión del Congreso de Nuevo León mientras se designaba gobernador interino: Ante el ambiente de peligro en la sala de sesiones, el secretario de seguridad afirmó que Fuerza Civil podría intervenir.

➔ Se arma trifulca en Congreso de Nuevo León; solicitan presencia de la fuerza pública: Agentes ministeriales despejaron el área de tribuna en donde permanecían las personas que ingresaron al recinto Legislativo.

➔ Afirma Samuel García que ‘Alito’ Moreno y Marko Cortés “revientan” acuerdos para designación de interino: El mandatario del estado publicó un video en donde destacó que ha estado a punto de alcanzar acuerdos con actores del PRI y PAN; sin embargo, han sido “reventados”.

MUNDO

➔ Pide Jamie Dimon votar por la republicana Nikki Haley, ‘hasta si eres demócrata’: Director del banco JP Morgan le expresa su apoyo junto a otros grandes empresarios y multimillonarios, en su carrera frente a Donald Trump.

➔ Refuerza Brasil su frontera norte ante una posible invasión de Venezuela a Guyana: Se agrava el conflicto por la región del Esequibo, por lo que Maduro impulsa referéndum para tomar el área rica en petróleo.

➔ António Guterres pide “el fin de la ocupación y el bloqueo de Gaza”, Israel se opone a un alto el fuego en Gaza: António Guterres, secretario general de la ONU, pidió “el fin de la ocupación y el bloqueo de Gaza” en el marco de la celebración del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino; a lo que Israel se opuso.

COAHUILA

➔ Arrastra Servicio Médico del Magisterio de Coahuila números rojos en 2023: crece déficit: Si bien los ingresos crecieron un 4 por ciento, los gastos se dispararon 20.6 por ciento, generando un mayor desequilibrio.

➔ Corredor Saltillo-Monterrey, la zona más competitiva de México: IMCO: Las áreas metropolitanas de Nuevo León y el Sureste de Coahuila se posicionan como las líderes en este ranking; Piedras Negras también destaca.

➔ Coahuila: Hay que apostar por asociaciones público-privadas o por deuda para obra pública, afirma especialista saltillense: Esteban Garza Fishburn, con maestría en planeación urbana por la Universidad de Harvard, afirma que gobiernos no tienen los recursos suficientes.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¡Confirmadísimo! Yuridia cantará el 7 marzo en Saltillo en el Parque Las Maravillas: La ex integrante de ‘La Voz’ y ‘La Academia’ llegará con su gira ‘Pa Luego es Tarde’ y los boletos ya están a la venta en el sitio Ticket To Go.

➔ PSV de Chucky Lozano elimina al Sevilla pero... ¿Se terminó la Champions League para el mexicano?: Además, de la acumulación de tarjetas amarillas en la contienda que lo han dejado fuera del importante duelo del equipo neerlandés ante Arsenal, Lozano dejó el campo por lesión.

➔ ¡Adiós Bad Bunny! Coronan a Taylor Swift como la más escuchada de Spotify en 2023... Peso Pluma el favorito de México: Destacan 2 canciones en español dentro del Top Global del año: ‘Ella Baila Sola’ de Peso Pluma y Eslabon Armado y Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Pendientes de Riquelme... retos para Manolo

➔ Pensión IMSS 2023: En esta fecha de diciembre los jubilados recibirán el último depósito del año: Los adultos mayores beneficiarios de la Pensión IMSS en el presente año deben estar atentos al último depósito correspondiente al mes de diciembre.