Las noticias más importantes del 30 de marzo en México

CLIMA

➔ Ingresa el frente frío 46 a México: En interacción con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de una línea seca, generarán caída de aguanieve, temperaturas de entre los -10 y los -5 grados, fuertes lluvias, granizadas y tolvaneras.

INCENDIO EN CIUDAD JUÁREZ

➔ Ejecutan 6 órdenes de aprehensión por tragedia migrante: Rosa Icela Rodríguez indicó que se analiza la cadena de responsabilidades para determinar las acciones y omisiones que tuvieron los encargados, para así solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes.

➔ Con irregularidades y sin permisos, así operaba empresa de seguridad privada en INM de Ciudad Juárez: La compañía fue creada en julio de 2015 y responde al nombre comercial de Grupo Tank Seguridad Privada Profesional; tres guardias pertenecientes a ella ya declararon ante la FGR.

➔ FGR busca a migrante que inició incendio en estación del INM en Ciudad Juárez: Durante la conferencia, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que también se investiga a otra persona migrante que se encontraba dentro de la estancia y le hizo daño a la cámara cercana.

MÉXICO

➔ Detienen a exjugador de Tigres por presunta violencia familiar: Los hechos se registraron la noche del miércoles en un domicilio de la colonia Country La Silla, en el referido ayuntamiento.

➔ INE ordena a AMLO respetar procesos electorales en Coahuila y Estado de México: Durante una de sus conferencias matutinas el presidente hizo un llamado a no votar por los conservadores, como parte del llamado “Plan C”.

➔ INAI interpondrá recurso contra el ‘plan B’: La comisionada presidenta señaló que dicha reforma “podría vulnerar el tratamiento de datos de la sociedad mexicana” y aseguró que el INAI confía en el trabajo colegiado, plural y experto que hará la SCJN al analizar la acción de inconstitucionalidad que interpondrá.

➔ Aprueban UNAM anular títulos por ‘faltas a la integridad’: Estas sanciones llegan luego de la polémica en donde se involucró a Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien fue acusada del plagio de su tesis universitaria.

➔ AMLO afirma que Pedro Castillo es el presidente legítimo y legal de Perú: Señaló que el mandatario ha sido acusado de diversos delitos a partir de su aprehensión, el 7 de diciembre; sin embargo, fue hostigado desde que comenzó su administración.

MUNDO

➔ Imputarán a Trump por caso Stormy Daniels: Apenas este año, el político comenzó su intento de retomar la presidencia del país norteamericano. Se trata del primer exmandatario de dicha nación en enfrentar cargos criminales.

➔ Gobierno de Putin detiene a reportero de WSJ: El servicio de seguridad ruso FSB dijo el jueves que detuvo a un reportero de The Wall Street Journal bajo sospecha de espiar para Washington, la medida pública más grave contra un periodista extranjero desde que Rusia invadió Ucrania.

➔ Piden suspender al ChatGPT de OpenAI: Se alega que el producto GPT-4 es “sesgado, engañoso y supone un riesgo para la privacidad y la seguridad pública”.

➔ Biden no siente responsabilidad por tragedia migrante en Juárez: De acuerdo con John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, Biden no siente responsabilidad por las circunstancias que llevaron al deceso a las 39 personas en el incendio de la estación migratoria.

COAHUILA

➔ Costco cerrará sus tiendas y gasolineras: La cadena ha informado sobre el cierre de todas sus tiendas y gasolineras el próximo domingo 9 de abril.

➔ Denuncian feminicidio en Torreón: A pesar de que la víctima se encontraba separada del agresor y éste contaba con una orden de restricción, Gerardo la violentó hasta causarle la muerte por obstrucción de vías respiratorias.

➔ Se registra persona no binaria para una diputación plurinominal en Coahuila: IEC aprueba que hay paridad de género en registro de candidatos; consejero y partido acusan simulación de PRI y PAN.

➔ Ante violencia en estados vecinos, pide Fiscalía de Coahuila evitar viajes de noche: Luego de que dos empresarios coahuilenses han sido asesinados en poco más de un mes, autoridades locales llaman a tomar precauciones.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Vibrará Monterrey con Billie Eilish, The Killers y Twenty One Pilots en el ‘Pal Norte’: Las estrellas encabezarán el line up para los 240 mil fans que esperan los organizadores en el evento de 3 días que se realiza en el Parque Fundidora.

➔ ‘Checo’ Pérez llega tercero en primeros libres del GP de Australia: El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue el más rápido este viernes en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio; el piloto tapatío, Sergio “Checo” Pérez, llegó en tercero.

➔ Netflix anuncia anime de Scott Pilgrim con todo el elenco de la película: El éxito de culto vuelve con las mismas voces para esta adaptación animada que producirá la compañía de streaming.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | ¿Qué pasó con las mujeres reportadas como desaparecidas en el Protocolo Alba?: Durante el 2022 y hasta el mes de marzo de 2023, se han contabilizado 41 alertas de mujeres desaparecidas en la región sureste. Dos mujeres siguen como no localizadas, dos más fueron encontradas sin vida

➔ NACIONAL | A Jesús Alejandro, Samantha y Maximino Enrique los citaron por Internet pero fueron asesinados: No vivían en el mismo municipio, ni sus asesinatos ocurrieron en la misma fecha, lo único que los une es que fueron citados por Internet para realizar una acción de compra-venta; es decir, fueron a vender o a comprar algo.