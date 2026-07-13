Acusa Bedolla corrupción e improvisación de municipales

CDMX.- Al insistir en su planteamiento de desaparecer las policías municipales en el país, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, sostuvo que sus elementos están mal preparados y son blanco fácil de cooptación por parte del crimen organizado. En conferencia de prensa, el mandatario reconoció que un cambio de esta naturaleza requiere modificar la Constitución pues ahí está establecido que la seguridad pública es una tarea de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal.

“Lo que hemos visto, no nada más en Michoacán, sino en todo el país, es que el eslabón más débil en el tema de seguridad son los municipios, son los ayuntamientos. Son varios los casos que hemos tenido en Michoacán, en Ecuandureo, en Zinapécuaro, en Ario de Rosales, en Zacapu, en Chavinda, en varios municipios”, dijo. INVOLUCRADOS EN ATAQUES Y ATENTADOS En días pasados, citó como ejemplo, fueron detenidos ocho elementos en Zinapécuaro, con órdenes de aprehensión por su presunta participación con grupos de la delincuencia organizada. “Todo apunta a que la agresión que sufrió nuestra Guardia Civil (el pasado 10 de junio), donde cinco elementos de nuestra corporación perdieron la vida, en este atentado, pues están involucradas policías municipales. Esa es una realidad que tiene el país, no solamente Michoacán”, planteó.

Ramírez Bedolla dijo que además de la infiltración del crimen organizado las corporaciones municipales tienen elementos mal capacitados, pues los dan de alta sin que cumplan con los estándares establecidos y sin aprobar los controles de confianza. “Por ejemplo, de los siete elementos que están detenidos por el caso del homicidio de Carlos Manzo, de los siete, sólo tres tenían certificación, los otros cuatro no. Porque los municipios o ayuntamientos dan de alta elementos sin que tengan aún certificación y acreditación. Sin certificación y acreditación, no deberían siquiera portar armas”, advirtió. GUARDIA NACIONAL, LA OPCIÓN El gobernador consideró que la Guardia Nacional, con el despliegue que tiene el país podría asumir las funciones de las corporaciones municipales. “La Guardia Nacional tiene 52 cuarteles en Michoacán. Tenemos más elementos de la Guardia Nacional que policías municipales. Tenemos más guardias nacionales certificados, acreditados, formados, entrenados que policías municipales”, enfatizó.

Sobre el hecho de que Grecia Quiroz, Alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre de 2025 siendo presidente de ese municipio, retomó los recorridos nocturnos pese al riesgo que esto representa, Ramírez Bedolla dijo que es una decisión de ella, pero que cuenta con la protección necesaria para desempeñar su tarea. “Entiendo que tiene 60 elementos de seguridad federal a su disposición para su seguridad personal, tanto elementos de Guardia Nacional, de la Sedena, como elementos especializados en custodia, en escolta”, informó.