Afirma la Secretaría de Economía que ganó arbitraje minero bajo TLCAN

CDMX.- México ganó el arbitraje internacional que presentó la minera canadiense Silver Bull ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), informó la Secretaría de Economía (SE). La empresa canadiense presentó en 2023 una reclamación por más de 315 millones de dólares en contra del País ante el CADI, bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), por una presunta inacción en el caso de un bloqueo del proyecto minero de plata y zinc en Sierra Mojada, Coahuila, a través de Minera Metalín, la cual adquirió entre 1996 y 2002.

El 29 de mayo pasado, el Tribunal Arbitral del CIADI resolvió el caso a favor de México por unanimidad, expuso la dependencia federal en un comunicado. Agregó que el Tribunal ordenó a Silver Bull reembolsar a México una suma por concepto de gastos y costos del arbitraje, aunque sin precisar la cantidad.

TRIBUNAL RECHAZA LA ACUSACIÓN En su decisión, el Tribunal rechazó la acusación de que el Estado mexicano promovió el bloqueo del proyecto. Además, consideró que no tenía competencia para resolver el caso, por lo que desestimó en su totalidad las reclamaciones presentadas por Silver Bull. De igual forma, determinó que los hechos invocados por la empresa ocurrieron fuera del periodo en el que podían ser analizados bajo el TLCAN.

La empresa argumentó que el Gobierno mexicano no cumplió con su obligación de brindar protección y seguridad a la inversión extranjera y acusó a las autoridades locales de permitir que el grupo Mineros Norteños mantuviera bloqueadas las instalaciones por más de cuatro años, lo que significó una exportación indirecta que le impidió desarrollar el proyecto, por lo que exigió una indemnización de 315 millones de dólares. VICTORIA RELEVANTE PARA EL ESTADO MEXICANO Contra esto, el Estado mexicano argumentó que las autoridades de Coahuila actuaron razonablemente frente al conflicto social provocado por Silver Bull con pobladores de Sierra Mojada; que las reclamaciones estaban prescritas o fuera del alcance del TLC y que la firma canadiense no contaba con la capacidad técnica y financiera requerida para poner en marcha el proyecto. “Con esto, el Estado logró una victoria sumamente relevante que fortalece la certeza jurídica en materia de inversión internacional, al confirmar los límites de las obligaciones asumidas por México bajo tratados internacionales y dejando en claro que los hechos en controversia no eran atribuibles al Estado mexicano”, señaló la Secretaría en el comunicado. México fue representado por funcionarios de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el apoyo de las firmas Tereposky & DeRose LLP y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.

El laudo se encuentra en proceso de revisión para identificar información susceptible de ser protegida. Una vez concluido ese proceso, el laudo será publicado en la página del CIADI, en la cual se puede consultar mayor información sobre el caso.

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