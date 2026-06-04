Felicita Sheinbaum a la UIF por recuperar recursos de García Luna

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    Felicita Sheinbaum a la UIF por recuperar recursos de García Luna
    “Ya va a venir ya sea Luisa o el propio director de la UIF para explicar”, declaró la mandataria. Cuartoscuro

La presidenta informó que la Unidad recuperó más dinero de los desvíos del ex secretario de Seguridad Pública

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recuperó más dinero de los desvíos del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

“Por cierto, felicidades a la UIF porque se van a recuperar una buena parte de los recursos de García Luna. Ya va a venir ya sea Luisa o el propio director de la UIF para explicar”, indicó la Presidenta durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

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En 2024, la UIF aseguró que el Gobierno mexicano había recuperado 2.5 millones de dólares de la trama financiera García Luna, quien presuntamente desvió dinero del erario a sus empresas.

PARTE DE LAS PROPIEDADES DE GARCÍA

Pablo Gómez, entonces titular de la UIF, dijo que ese dinero es parte de las propiedades que el ex funcionario tiene en Estados Unidos y que están bajo litigio por el País.

“Hay siete resoluciones que declararon la culpabilidad por default, porque no quiso comparecer, de Genaro García Luna, que junto con su esposa y Linda Cristina Pérez, y sus cinco empresas, han sido declarados culpables”, explicó.

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“Desde una de esas cinco empresas se recuperaron casi 2 millones de dólares que fueron entregados a la Tesorería de la Federación y un bien inmueble que no se ha vendido, por valor de 555 mil 800 dólares en avalúo”.

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