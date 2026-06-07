Asegura FGR más de un millón de litros de huachicol en Apodaca, Nuevo León

Detalló que el Ministerio Público Federal (MPF), la Policía Federal Ministerial (PFM) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) localizaron al predio de grandes dimensiones sobre la Carretera Periférico de Monterrey , la cual presentaba actividades irregulares relacionadas a la manipulación de hidrocarburos.

MONTERREY, NL.- La Fiscalía General de la República ( FGR ) informó que a través de la Fiscalía General de Control Regional, desmanteló en el Municipio de Apodaca un centro de acopio de hidrocarburo.

Ante esto, el MPF solicitó y recibió de un Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal una orden de cateo.

“Los elementos de la PFM localizaron un millón 264 mil litros de una sustancia líquida de color ambar con las características de ser hidrocarburo, mil 240 cubitanques, una planta de luz, nueve bombas eléctricas, tres montacargas, un tractocamión, trece silos, un tanque de almacenamiento cilíndrico, dos mezcladoras tipo industrial, cuatro separadores centrifugas, dos autotanques, un Dolly, un vehículo transportador de gas y una motocicleta”, detalló la FGR.

ASEGURAN INMUEBLE Y MATERIAL

Por tales hechos, el material asegurado y el inmueble quedaron a disposición del MPF, quien continúa con la integración de la Carpeta de Investigación correspondiente contra quien o quienes resulten responsables por delitos tipificados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos.