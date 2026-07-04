Matan a puñaladas a sacerdote en domicilio de Sonora

CDMX.- El sacerdote retirado Mario Núñez Campuzano, de 82 años de edad, fue hallado sin vida este viernes por la noche en el interior de su domicilio ubicado en Guaymas, Sonora. El hallazgo del cuerpo ocurrió pasadas las 19:00 horas de este viernes, en el asentamiento Los Arcos, en el destino turístico de San Carlos en una vivienda situada sobre el bulevar Tetakawi.

Un empleado de mantenimiento y compañero de casa, descubrió a la víctima tirada en el suelo a un costado de su cama. La persona que realizó el descubrimiento notificó el hecho a través del número de emergencias 911 al percatarse de las lesiones visibles que presentaba el religioso. CUERPO PRESENTABA HUELLAS DE VIOLENCIA Socorristas de la Cruz Roja Mexicana acudieron al inmueble para brindar los primeros auxilios. Los paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas sufridas en la zona del pecho. Elementos de la Policía Municipal de Guaymas arribaron posteriormente para asegurar el inmueble y acordonar la escena del crimen, en espera del personal ministerial.

Los primeros informes de las autoridades ministeriales indican que el cuerpo presentaba huellas de violencia y múltiples lesiones producidas por un arma blanca, las cuales le provocaron la muerte inmediata. FISCALÍA INICIA INVESTIGACIÓN La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) inició una carpeta de investigación para esclarecer el caso, identificar a los responsables y determinar las causas del ataque. Las primeras indagaciones perfilan el robo como el principal móvil de la agresión. Peritos de la institución realizaron el procesamiento de la escena y recabaron los indicios correspondientes para después ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Núñez Campuzano era originario de Pátzcuaro, Michoacán, contaba con nacionalidad estadounidense y su fallecimiento causó demandas de justicia entre los habitantes de la localidad y sus correligionarios.

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