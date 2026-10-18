Asesinan a Arturo Marín, aspirante de Morena a Alcaldía de Cuajinicuilapa

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    Asesinan a Arturo Marín, aspirante de Morena a Alcaldía de Cuajinicuilapa
    En días pasados, Marín Mendoza, informó en las redes sociales sobre su registro como aspirante a coordinador del comité municipal de Cuajinicuilapa. Cortesía

En el ataque resultó herida de bala su esposa y, según los reportes médicos, su estado de salud es grave

CHILPANCINGO.- Hombres armados asesinaron a balazos a Arturo Marín, aspirante de Morena a la alcaldía de Cuajinicuilapa, Guerrero.

En el ataque, ocurrido entre las calles San Nicolás y 12 de Abril, frente a la iglesia en la cabecera municipal de Cuajinicuilapa, resultó herida de bala la esposa de Marín Mendoza y, según los reportes médicos, su estado de salud es grave.

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En días pasados, Marín Mendoza, quien era ganadero, informó en las redes sociales sobre su registro como aspirante a coordinador del comité municipal de Cuajinicuilapa.

El cadáver del morenista fue levantado por sus familiares para llevarlo a su domicilio.

DOS PERSONAS HABRÍAN DISPARADO EN CONTRA DE ÉL

De acuerdo con testigos, dos individuos que estaban en un vehículo fueron los que dispararon contra el aspirante a la alcaldía y su esposa.

Este municipio de la Costa Chica ha padecido el asedio de grupos del crimen organizado.

En octubre de 2024, los alcaldes de Cuajinicuilapa, Hilderberto Salinas Meriche, y de San Nicolás, Tarsila Molina Guzmán, ambos militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), solicitaron licencia al Congreso local y se desplazaron de sus municipios tras recibir amenazas de muerte por integrantes de una organización criminal.

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Los dos ediles dieron por terminada su licencia y regresaron a sus funciones cuando el Gobierno reforzó las medidas de seguridad en sus municipios y les asignaron un grupo de elementos de la Guardia Nacional y Ejército.

Sin embargo, según los habitantes de San Nicolás y Cuajinicuilapa, prácticamente viven en autotoque de queda porque los grupos criminales recorren las calles y los tienen bajo amenazas.

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