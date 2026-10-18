Asesinan a Arturo Marín, aspirante de Morena a Alcaldía de Cuajinicuilapa

CHILPANCINGO.- Hombres armados asesinaron a balazos a Arturo Marín, aspirante de Morena a la alcaldía de Cuajinicuilapa, Guerrero. En el ataque, ocurrido entre las calles San Nicolás y 12 de Abril, frente a la iglesia en la cabecera municipal de Cuajinicuilapa, resultó herida de bala la esposa de Marín Mendoza y, según los reportes médicos, su estado de salud es grave.

En días pasados, Marín Mendoza, quien era ganadero, informó en las redes sociales sobre su registro como aspirante a coordinador del comité municipal de Cuajinicuilapa. El cadáver del morenista fue levantado por sus familiares para llevarlo a su domicilio.

DOS PERSONAS HABRÍAN DISPARADO EN CONTRA DE ÉL De acuerdo con testigos, dos individuos que estaban en un vehículo fueron los que dispararon contra el aspirante a la alcaldía y su esposa. Este municipio de la Costa Chica ha padecido el asedio de grupos del crimen organizado. En octubre de 2024, los alcaldes de Cuajinicuilapa, Hilderberto Salinas Meriche, y de San Nicolás, Tarsila Molina Guzmán, ambos militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), solicitaron licencia al Congreso local y se desplazaron de sus municipios tras recibir amenazas de muerte por integrantes de una organización criminal.

Los dos ediles dieron por terminada su licencia y regresaron a sus funciones cuando el Gobierno reforzó las medidas de seguridad en sus municipios y les asignaron un grupo de elementos de la Guardia Nacional y Ejército. Sin embargo, según los habitantes de San Nicolás y Cuajinicuilapa, prácticamente viven en autotoque de queda porque los grupos criminales recorren las calles y los tienen bajo amenazas.