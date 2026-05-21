Asesinan en Culiacán a reguetonero ‘Degezeta’ junto a un integrante de su equipo

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Asesinan en Culiacán a reguetonero ‘Degezeta’ junto a un integrante de su equipo
    En el caso del músico, se informó que su cuerpo sería trasladado a su natal Hermosillo, Sonora. Cortesía

Mario Alberto Barreto Domínguez fue acribillado frente al estadio de beisbol de los Tomateros de Culiacán

CULIACÁN, SIN.- Frente al estadio de beisbol de los Tomateros de Culiacán fue asesinado el cantante de reguetón Mario Alberto Barreto Domínguez, conocido como “Degezeta”, junto con un integrante de su equipo identificado como Iván Marlon.

De acuerdo con medios locales, el doble homicidio se registró anoche luego que las víctimas salieran de un estudio de grabación donde habían estado trabajando en nuevo material musical.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/confirma-saul-monreal-que-no-buscara-la-gubernatura-de-zacatecas-FM20861567

Barreto Domínguez, de 22 años, y Marlon, de 45, fueron atacados cuando circulaban en un vehículo Nissan Versa gris en el cruce de Constitución y Jesús Andrade, en la Colonia Miguel Alemán, frente a la sede de los Tomateros.

RESPONSABLES HUYEN

Tras el ataque, elementos del Ejército y de otras corporaciones llegaron al lugar e implementaron un operativo; sin embargo, los responsables huyeron.

En su cuenta de Instagram, Degezeta compartió, antes de ser asesinado, una historia desde el estudio de grabación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/acreedores-destraban-subasta-de-ahmsa-aval-abre-camino-para-venta-KP20858424

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde fueron reclamados por sus familiares.

En el caso del músico, se informó que su cuerpo sería trasladado a su natal Hermosillo, Sonora.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Violencia
ataque armado
homicidios

Localizaciones


Culiacán
Sinaloa

Organizaciones


SEMEFO

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Sergio Mayer esclarece razón de su renuncia irrevocable

Sergio Mayer asegura que la ‘rudeza innecesaria’ y el ‘maltrato’ causaron su renuncia
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebró una de sus sesiones más breves del año este 21 de mayo, al concluir en apenas 22 minutos.

SCJN termina sesión en solo 22 minutos: “Hoy tuvimos pocos temas”
Liberan a Omar Chávez tras ser arrestado el 20 de mayo

Liberan a Omar Chávez tras ser vinculado a proceso por violencia familiar

Este mediodía, el funcionario estadounidense arribó a Palacio Nacional por la Calle de Corregidora.

Destaca Claudia Sheinbaum que acordó con Mullin colaborar en el marco del respeto
Los cubanos han estado sufriendo el peor colapso económico del país, lo que ha provocado frecuentes apagones y escasez de alimentos y medicamentos.

Los cubanos disidentes y exiliados esperan que la acusación estadounidense contra Castro provoque el colapso de todo el régimen
El trato humillante que han recibido los activistas de la flotilla de Gaza ha provocado una condena internacional inusualmente fuerte contra Israel

Israel deporta a activistas extranjeros que viajaban a Gaza para formar parte de una flotilla tras la indignación mundial
El anuncio llega mientras funcionarios libaneses e israelíes continúan manteniendo conversaciones de bajo nivel en Washington con el objetivo de poner fin a la guerra entre Israel y Hezbollah.

EU sanciona a funcionarios libaneses ligados a Hezbollah
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Cuba ha sido una amenaza para la seguridad nacional durante años debido a sus vínculos con adversarios de Estados Unidos y que Trump está decidido a abordar el asunto.

Trump y Rubio reavivan la amenaza de una intervención militar de EU en Cuba