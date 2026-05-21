Asesinan en Culiacán a reguetonero ‘Degezeta’ junto a un integrante de su equipo

CULIACÁN, SIN.- Frente al estadio de beisbol de los Tomateros de Culiacán fue asesinado el cantante de reguetón Mario Alberto Barreto Domínguez, conocido como “Degezeta”, junto con un integrante de su equipo identificado como Iván Marlon. De acuerdo con medios locales, el doble homicidio se registró anoche luego que las víctimas salieran de un estudio de grabación donde habían estado trabajando en nuevo material musical.

Barreto Domínguez, de 22 años, y Marlon, de 45, fueron atacados cuando circulaban en un vehículo Nissan Versa gris en el cruce de Constitución y Jesús Andrade, en la Colonia Miguel Alemán, frente a la sede de los Tomateros. RESPONSABLES HUYEN Tras el ataque, elementos del Ejército y de otras corporaciones llegaron al lugar e implementaron un operativo; sin embargo, los responsables huyeron. En su cuenta de Instagram, Degezeta compartió, antes de ser asesinado, una historia desde el estudio de grabación.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde fueron reclamados por sus familiares. En el caso del músico, se informó que su cuerpo sería trasladado a su natal Hermosillo, Sonora.

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