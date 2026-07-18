Mundial 2026 deja impacto económico limitado y por debajo de las metas en México

El Mundial de futbol dejó estadios llenos y millones de aficionados eufóricos, pero no logró sacudir a una debilitada economía que requiere de fuertes inversiones, consumo y que además lidia con la incertidumbre del T-MEC, coincidieron especialistas. El torneo, que culmina mañana tras más de un mes de vibrantes partidos, dejó al País 13 de 104 encuentros, incluida la inauguración, pero no alcanzó las ambiciosas metas turísticas oficiales para dinamizar el Producto Interno Bruto (PIB).

”El Mundial no cambiará estructuralmente la trayectoria de la economía mexicana”, afirmó Humberto Calzada, economista en jefe de Rankia, al señalar que será solo un estímulo de corto plazo para una economía que el Gobierno prevé crecerá entre 1.8 y 2.8 por ciento este año, por encima del 1.1 esperado por analistas. Desde antes de la justa, economistas anticipaban un impacto temporal y concentrado en pocos sectores de CDMX, Guadalajara y Monterrey, principalmente en hoteles, restaurantes, aerolíneas, comercio y entretenimiento. Banorte, que en marzo estimaba una contribución mundialista de entre 42 y 62 puntos base al PIB de 2026, hacia el final del torneo dijo a Reuters que el aporte rondaría solo el 0.4-0.5 por ciento del producto.

La moderación también apareció en otras mediciones. Banamex calculó una derrama cercana a 2 mil millones de dólares, alrededor del 0.1 por ciento del PIB y menos de la mitad de los 5 mil 600 millones de dólares en remesas que se recibieron en mayo.

Deloitte proyectó que la competencia contribuyó a crear más de 100 mil empleos temporales, 10 por ciento menos que su estimación previa, y generó 548 millones de dólares de valor agregado en CDMX, 35 por ciento por debajo de lo previsto inicialmente.

En ese contexto, BBVA dijo que el impacto de la Copa Mundial fue “limitado y heterogéneo”. Su indicador de consumo, ICBD, cayó en junio 0.2 por ciento mensual y 4.9 interanual. Por componentes, el gasto en hoteles se hundió 10.5 por ciento mensual y el de restaurantes bajó 4.9, mientras que el entretenimiento creció 16.5 por ciento. La CDMX albergó la inauguración y cinco partidos, mientras que Guadalajara y Monterrey recibieron cuatro cada uno, generando beneficios locales, pero no un impulso generalizado a la economía nacional.

Esa realidad también se reflejó en el sector restaurantero, que reportó que cinco de cada diez establecimientos tuvieron un desempeño inferior al de una semana regular durante las primeras semanas de la Copa, mientras solo 28 por ciento registró mejores ventas. La derrama esperada de 560 millones de dólares no se materializaba en datos preliminares, dijo la Asociación Mexicana de Restaurantes en un reporte, ante la baja ocupación hotelera y los plantones y marchas que afectaron a la capital. Si bien el tráfico de pasajeros avanzó ligeramente en junio en las terminales de Guadalajara y Monterrey, cayó en el principal aeropuerto de CDMX. Entre aerolíneas, el balance también fue dispar: Volaris reportó más pasajeros, mientras que Aeroméxico y Viva Aerobús registraron descensos. Fernando Gómez, experto de la industria, dijo que el desempeño era esperable y criticó la falta de condiciones para aprovechar mejor la competencia, en referencia al débil gasto gubernamental en infraestructura y conectividad.