Deja Lozano Águila la dirección del Tren Maya, confirma Sheinbaum

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    Deja Lozano Águila la dirección del Tren Maya, confirma Sheinbaum
    Indicó que el Tren Maya tiene un plan que busca aumentar sus ingresos para que en 2029 llegue a un punto de equilibrio en su autofinanciamiento. Cuartoscuro

La presidenta señaló que estas rotaciones son algo normal entre militares que tienen responsabilidades administrativas

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este viernes la salida del general Óscar David Lozano Águila como director general del Tren Maya y la llegada del general en retiro Manuel Jaime Ramírez Camacho, exdirector general de Banjército.

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que estas rotaciones son normales entre militares que tienen responsabilidades administrativas. “¿Sigue al frente el general Lozano Águila del Tren Maya?”, se le preguntó.

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“No, hubo un cambio. Es normal ese cambio, no es en particular por alguna razón. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene como norma hacer cambios cada dos, tres, cuatro años a las personas que están en diversas responsabilidades y fue una decisión del general secretario la sustitución. No recuerdo el nombre del general, estaba él a cargo de Banjército (el general en retiro Manuel Jaime Ramírez Camacho) y ahora se fue a cargo del Tren Maya y el general Águila entra a cumplir otras funciones.

“Pero es parte, pues de la rotación que ellos hacen normalmente en las distintas responsabilidades que tienen, sea relacionadas con la seguridad o sea relacionadas con otros temas”, explicó.

PLAN 2029 PARA EL TREN MAYA

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el desarrollo que ha tenido el Tren Maya ha sido “muy bueno, extraordinario”.

Indicó que el Tren Maya tiene un plan que busca aumentar sus ingresos para que en 2029 llegue a un punto de equilibrio en su autofinanciamiento, y recordó que la obra ferroviaria tiene un esquema que dejó el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador que asegura su financiamiento en los primeros años.

“Hay un plan, ese plan tiene que ver con ir aumentando los ingresos para en el 2029, además con el funcionamiento de la carga -porque así son en general los trenes- con el funcionamiento de la carga van a avanzar en su punto de equilibrio, igual que el caso de Mexicana.

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“Pero tienen asegurado su financiamiento por un esquema que dejó el presidente López Obrador para el financiamiento de los primeros años del Tren Maya. No tiene ningún problema y va muy muy bien el Tren Maya”, dijo.

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