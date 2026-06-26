Piden en Congreso de Jalisco fortalecer prevención contra reclutamiento forzado de menores de edad

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    Piden en Congreso de Jalisco fortalecer prevención contra reclutamiento forzado de menores de edad
    Solicitan a Comisión de Búsqueda reporte sobre la tecnología empleada y necesaria para realizar sus acciones. Cuartoscuro

El acuerdo aprobado por la Comisión Especial aún debe ser avalado por el Pleno

GUADALAJARA, JAL.- La Comisión Especial creada en el Congreso de Jalisco para abordar asuntos sobre personas desaparecidas, aprobó un acuerdo en el que se solicita a autoridades estatales fortalecer la prevención contra el reclutamiento forzado de menores de edad, aunque, el documento aún debe ser avalado por el Pleno.

“Se exhorta (...) a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco para que, en coordinación con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco y demás autoridades pertinentes, fortalezca los programas de prevención del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en los planteles educativos de la entidad”, indica el documento aprobado en la Comisión que preside la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pide-sheinbaum-a-estados-atender-a-comunidad-lgtbiq-KF21712901

“Igualmente, se exhorta a que dichas autoridades aseguren que se adopten las medidas necesarias para garantizar la cobertura efectiva de dichos programas en todos los Municipios del Estado”, agrega.

CONVOCAN A FORTALECER ACCIONES

Asimismo, el acuerdo expone que, aunque existen esfuerzos relevantes para prevenir el reclutamiento forzado desde las autoridades estatales en materia de seguridad y desaparición como el programa Alerta Joven, se considera que estas acciones deben fortalecerse desde la Secretaría de Educación.

“Se estima indispensable ampliar la cobertura territorial de estos programas. La desaparición de personas y el reclutamiento forzado no son fenómenos exclusivos de los Municipios metropolitanos ni de las zonas cercanas a la Capital del Estado; por el contrario, también afectan a jóvenes del interior de Jalisco que, ante la búsqueda de empleo, movilidad social o mejores oportunidades de vida, pueden quedar expuestos”, agrega.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/envia-sedena-90-fuerzas-especiales-a-sinaloa-para-reforzar-acciones-contra-el-crimen-CF21712231

La Comisión Especial avaló otro acuerdo en el que se plantea requerir a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado que elabore y comparta con diputados un reporte integral, en versión pública, de la tecnología empleada y necesaria para las acciones de búsqueda de personas desaparecidas.

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