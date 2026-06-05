El GIEI desapareció y no regresará, dice Sheinbaum sobre el caso Ayotzinapa

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    El GIEI desapareció y no regresará, dice Sheinbaum sobre el caso Ayotzinapa
    Sheinbaum explicó que algunos de los especialistas que integraron ese grupo mantienen contacto con las familias. Cuartoscuro

La mandataria confirmó que no hay posibilidad de contar nuevamente con expertos internacionales relacionados con el caso

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a las investigaciones del caso Ayotzinapa, al asegurar que ese mecanismo ya desapareció y que Naciones Unidas tampoco avaló la reincorporación de algunos de sus antiguos integrantes.

La mandataria confirmó que su Gobierno consultó al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la posibilidad de contar nuevamente con expertos internacionales relacionados con el caso, pero la propuesta no prosperó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/quien-fue-roman-cepeda-la-historia-politica-del-alcalde-de-torreon-LF21179552

“El GIEI como tal desapareció, ya no es un grupo”, afirmó.

Cuestionada sobre la intención de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de buscar nuevos mecanismos internacionales de acompañamiento, Sheinbaum explicó que algunos de los especialistas que integraron ese grupo mantienen contacto con las familias, aunque el organismo dejó de existir formalmente.

“Hay algunas personas con las que siguen teniendo contacto los padres que participaron en este grupo”, señaló.

GOBIERNO REALIZÓ CONSULTAS CON NU

La presidenta informó que su Administración realizó consultas con Naciones Unidas para explorar alternativas de apoyo internacional en las investigaciones.

“Nosotros preguntamos a Naciones Unidas, al Alto Comisionado de Derechos Humanos y su representación en México, si se podía tener acceso a expertos”, expresó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/congreso-de-morelos-destituye-a-alcalde-de-tlalnepantla-tras-vinculacion-por-abuso-sexual-agravado-EF21177773

La Mandataria indicó que la respuesta fue negativa respecto a la posibilidad de reincorporar a quienes formaron parte del GIEI.

“Ellos consideraron que estas personas que habían participado no podrían ser traídas por Naciones Unidas”, sostuvo.

GIEI FUE CREADO EN 2014

Sheinbaum señaló que, en todo caso, corresponderá a organismos internacionales definir qué especialistas podrían colaborar con las investigaciones.

“Estarían dando cuál es su visión de los expertos que pudieran venir a apoyar”, comentó.

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-acumula-confianza-del-consumidor-17-caidas-en-mayo-DF21177756

El GIEI fue creado en 2014 mediante un acuerdo entre el Estado mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes de las víctimas para coadyuvar en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

El grupo participó en distintas etapas de la indagatoria y concluyó definitivamente sus trabajos en 2023.

HAY AVANCE EN INVESTIGACIONES, AFIRMA CSP

La presidenta aseguró que existen avances en las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas, aunque evitó ofrecer detalles.

La mandataria afirmó que cualquier información sobre esos progresos deberá ser presentada primero a los familiares de las víctimas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caos-en-aduanas-falla-en-sistema-del-sat-frena-importaciones-en-fronteras-de-mexico-JF21177097

“Ha habido muchos avances en la investigación, pero antes de poder dar conocimiento de ellos tenemos que tener autorización de padres y madres de los jóvenes desaparecidos para poder dar a conocer los avances en la investigación”, indicó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derechos humanos
Desaparecidos
estudiantes

Localizaciones


Ayotzinapa
Guerrero
Veracruz

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Giei
ONU

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Los dos Trumps de AMLO

Los dos Trumps de AMLO
true

El miedo de López Obrador
La muerte del alcalde ocurrió después de un periodo prolongado de ausencia en actividades públicas, situación que había generado diversas versiones sobre su estado de salud y continuidad en el cargo.

Muere Román Cepeda, alcalde de Torreón, tras complicaciones de salud
Claudia Sheinbaum descartó desalojar a la CNTE con fuerza pública y aseguró que su gobierno evitará confrontaciones para privilegiar el diálogo y la contención.

No vamos a desalojar a maestros; ellos buscan la provocación: Sheinbaum
Si eres un adulto mayor de 65 años o más y cuentas con la credencial del Inapam pueden acceder a un beneficio exclusivo que te permitirá ahorra en tu próximo viaje.

Adultos mayores pueden obtener gratis el beneficio de Volaris y viajar barato con la tarjeta Inapam
Un nuevo frente frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío fuera de temporada y Tormenta Negra a México; azotarán con heladas, lluvias intensas y fuertes vientos a estos estados
Falleció Abraham Pérez, actor que dio vida al Licenciado Cortillo en La Familia P. Luche. Su inesperada partida conmocionó a seguidores de la popular serie mexicana.

‘Sí, que se largue’... Fallece Abraham Pérez, ‘El Licenciado Cortillo’ de la Familia P. Luche
El “Lobo de Tepeji” marcó, de forma poco ortodoxa, su gol número 46 con la camiseta del Tri, a seis del “Chicharito” Hernández.

Goleada en Toluca: México aplasta a Serbia y define su alineación para el Mundial 2026