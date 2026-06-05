El GIEI desapareció y no regresará, dice Sheinbaum sobre el caso Ayotzinapa

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a las investigaciones del caso Ayotzinapa, al asegurar que ese mecanismo ya desapareció y que Naciones Unidas tampoco avaló la reincorporación de algunos de sus antiguos integrantes.

La mandataria confirmó que su Gobierno consultó al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la posibilidad de contar nuevamente con expertos internacionales relacionados con el caso, pero la propuesta no prosperó.

“El GIEI como tal desapareció, ya no es un grupo”, afirmó. Cuestionada sobre la intención de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de buscar nuevos mecanismos internacionales de acompañamiento, Sheinbaum explicó que algunos de los especialistas que integraron ese grupo mantienen contacto con las familias, aunque el organismo dejó de existir formalmente. “Hay algunas personas con las que siguen teniendo contacto los padres que participaron en este grupo”, señaló.

GOBIERNO REALIZÓ CONSULTAS CON NU La presidenta informó que su Administración realizó consultas con Naciones Unidas para explorar alternativas de apoyo internacional en las investigaciones. “Nosotros preguntamos a Naciones Unidas, al Alto Comisionado de Derechos Humanos y su representación en México, si se podía tener acceso a expertos”, expresó.

La Mandataria indicó que la respuesta fue negativa respecto a la posibilidad de reincorporar a quienes formaron parte del GIEI. “Ellos consideraron que estas personas que habían participado no podrían ser traídas por Naciones Unidas”, sostuvo. GIEI FUE CREADO EN 2014 Sheinbaum señaló que, en todo caso, corresponderá a organismos internacionales definir qué especialistas podrían colaborar con las investigaciones. “Estarían dando cuál es su visión de los expertos que pudieran venir a apoyar”, comentó.

El GIEI fue creado en 2014 mediante un acuerdo entre el Estado mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes de las víctimas para coadyuvar en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. El grupo participó en distintas etapas de la indagatoria y concluyó definitivamente sus trabajos en 2023. HAY AVANCE EN INVESTIGACIONES, AFIRMA CSP La presidenta aseguró que existen avances en las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas, aunque evitó ofrecer detalles. La mandataria afirmó que cualquier información sobre esos progresos deberá ser presentada primero a los familiares de las víctimas.

“Ha habido muchos avances en la investigación, pero antes de poder dar conocimiento de ellos tenemos que tener autorización de padres y madres de los jóvenes desaparecidos para poder dar a conocer los avances en la investigación”, indicó.

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