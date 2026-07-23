Descarta Sheinbaum asistir a Asamblea General de la ONU

TOLUCA, EDOMEX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no tiene contemplado asistir en septiembre al debate general de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pese a que México aparece representado por un Jefe de Estado en una lista preliminar de oradores. “No sé de dónde salió esa lista. No, no lo tengo contemplado; o sea, ni siquiera sé si voy a ir o nada, pues, pero por lo pronto no lo tengo contemplado”, respondió.

En la mañanera, la mandataria fue cuestionada sobre el documento que circuló en redes sociales desde ayer, fechado el 26 de junio, y que coloca a México en el séptimo turno de la sesión matutina del 22 de septiembre y utiliza las siglas “HS”, correspondientes a Head of State o Jefe de Estado.

PEÑA NIETO EL ÚLTIMO EN ASISTIR La participación de Sheinbaum habría significado el regreso presencial de un mandatario mexicano al debate general de la ONU después de ocho años. Enrique Peña Nieto fue el último presidente de México que acudió personalmente, el 25 de septiembre de 2018, cuando intervino en el 73 periodo de sesiones.

En su discurso, el priista defendió el multilateralismo frente al proteccionismo, abordó la migración, el tráfico de armas, la regulación de drogas, los derechos humanos y la reforma del Consejo de Seguridad. EL VIDEO DE AMLO Andrés Manuel López Obrador participó por última vez el 22 de septiembre de 2020, mediante un mensaje grabado debido a las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19. El entonces presidente habló sobre la emergencia sanitaria, los programas sociales, la austeridad, el combate a la corrupción, el T-MEC y las transformaciones políticas de México.

Posteriormente, el tabasqueño asistió presencialmente a la sede de la ONU en Nueva York, en noviembre de 2021, pero para presidir una sesión del Consejo de Seguridad.