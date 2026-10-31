Designa la FGR a Sol Salgado Ambros como fiscal especializada de Desaparición Forzada

CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que nombró a María Sol Berenice Salgado Ambros nueva titular de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada que quedó acéfala tras la salida de la ahora Comisionada Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumercindo en 2025. Por medio de redes sociales, la FGR a cargo de Ernestina Godoy, detalló que Salgado Ambros cuenta con una amplia trayectoria en la investigación de los delitos de desaparición, la búsqueda de personas y la atención a víctimas.

“Su experiencia en estos ámbitos contribuirá al fortalecimiento de las capacidades institucionales, al desarrollo de las labores de investigación y búsqueda, así como a la coordinación interinstitucional para hacer frente a estos delitos”, aseguró la máxima ASUMIRÁ EL CARGO EL PRÓXIMO 17 DE NOVIEMBRE La también excomisionada de búsqueda de personas en el Estado de México, asumirá el cargo el próximo 17 de noviembre, según la información publicada por el órgano autónomo en su cuenta de X.El nombramiento para la Fiscalía General de la República representa una forma de “consolidar sus capacidades de investigación”, esto, en miras de avanzar en el acceso a la justicia, el esclarecimiento de los casos “la garantía del derecho de toda persona a ser buscada”. “La institución brindará continuidad a las investigaciones, dará seguimiento a los compromisos y fortalecerá el diálogo directo con las familias, ello será prioridad en esta nueva etapa. Sabemos que la confianza se construye con escucha, trabajo y resultados”, puntualizó la FGR.

De acuerdo con su currículum disponible en internet, María Sol Berenice Salgado Ambros es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, con el grado de Maestra en Derecho, además de estar doctorada honoris causa por el Claustro Doctoral Iberoamericano por su labor en la defensa de los derechos de las mujeres. Fue la primera Comisionada de Búsqueda de Personas en el Edomex, donde impulsó softwares para el análisis de datos y vehículos especializados para la búsqueda de personas. A lo largo de su trayectoria ha brindado capacitación en materia de búsqueda de personas e investigación de delitos en materia de desaparición de personas a autoridades municipales, estatales y federales en varios estados del país. SOL SALGADO, UNA IMPULSORA DE REFORMAS CLAVE Impulsora de reformas clave en la desaparición y búsqueda de personas, Sol Salgado Ambros también fue directora general de adjunta de fomento y políticas públicas para la cultura de la no violencia de la Fiscalía Especial de Delitos de Violencia contra las Mujeres en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), donde además trabajó como Directora del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar. Asimismo, colaboró con el estudio técnico jurídico del Caso Atenco, un caso de violencia policial y violencia sexual contra mujeres ocurrida en el año 2006 en el Edomex.

Su trayectoria se sustenta con varios diplomados en materia de personas desaparecidas y su nombramiento como agente del Ministerio Público en varias adscripciones del Edomex. Cabe destacar que en 2025 se registró en la convocatoria para obtener la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda, cargo que finalmente no consiguió tras el nombramiento de Martha Lidia Pérez Gumercindo.