Designa la FGR a Sol Salgado Ambros como fiscal especializada de Desaparición Forzada

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Designa la FGR a Sol Salgado Ambros como fiscal especializada de Desaparición Forzada
    La también excomisionada de búsqueda de personas en el Estado de México, asumirá el cargo el próximo 17 de noviembre. Cortesía

Ernestina Godoy detalló que cuenta con una amplia trayectoria en la investigación de los delitos de desaparición y búsqueda de personas

CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que nombró a María Sol Berenice Salgado Ambros nueva titular de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada que quedó acéfala tras la salida de la ahora Comisionada Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumercindo en 2025.

Por medio de redes sociales, la FGR a cargo de Ernestina Godoy, detalló que Salgado Ambros cuenta con una amplia trayectoria en la investigación de los delitos de desaparición, la búsqueda de personas y la atención a víctimas.

Instituto Electoral de Zacatecas reconoce prácticas monopólicas en adjudicaciones y las justifica: ‘han sido toleradas por décadas’

“Su experiencia en estos ámbitos contribuirá al fortalecimiento de las capacidades institucionales, al desarrollo de las labores de investigación y búsqueda, así como a la coordinación interinstitucional para hacer frente a estos delitos”, aseguró la máxima

ASUMIRÁ EL CARGO EL PRÓXIMO 17 DE NOVIEMBRE

La también excomisionada de búsqueda de personas en el Estado de México, asumirá el cargo el próximo 17 de noviembre, según la información publicada por el órgano autónomo en su cuenta de X.El nombramiento para la Fiscalía General de la República representa una forma de “consolidar sus capacidades de investigación”, esto, en miras de avanzar en el acceso a la justicia, el esclarecimiento de los casos “la garantía del derecho de toda persona a ser buscada”.

“La institución brindará continuidad a las investigaciones, dará seguimiento a los compromisos y fortalecerá el diálogo directo con las familias, ello será prioridad en esta nueva etapa. Sabemos que la confianza se construye con escucha, trabajo y resultados”, puntualizó la FGR.

Auditoría Superior requiere al Instituto Electoral de Sonora contratos de licitaciones tras caso Taddei

De acuerdo con su currículum disponible en internet, María Sol Berenice Salgado Ambros es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, con el grado de Maestra en Derecho, además de estar doctorada honoris causa por el Claustro Doctoral Iberoamericano por su labor en la defensa de los derechos de las mujeres.

Fue la primera Comisionada de Búsqueda de Personas en el Edomex, donde impulsó softwares para el análisis de datos y vehículos especializados para la búsqueda de personas.

A lo largo de su trayectoria ha brindado capacitación en materia de búsqueda de personas e investigación de delitos en materia de desaparición de personas a autoridades municipales, estatales y federales en varios estados del país.

SOL SALGADO, UNA IMPULSORA DE REFORMAS CLAVE

Impulsora de reformas clave en la desaparición y búsqueda de personas, Sol Salgado Ambros también fue directora general de adjunta de fomento y políticas públicas para la cultura de la no violencia de la Fiscalía Especial de Delitos de Violencia contra las Mujeres en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), donde además trabajó como Directora del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar.

Asimismo, colaboró con el estudio técnico jurídico del Caso Atenco, un caso de violencia policial y violencia sexual contra mujeres ocurrida en el año 2006 en el Edomex.

Logra proveedor de Taddei contratos por 2,561 mdp con OPLES; 77% en los últimos cinco años

Su trayectoria se sustenta con varios diplomados en materia de personas desaparecidas y su nombramiento como agente del Ministerio Público en varias adscripciones del Edomex.

Cabe destacar que en 2025 se registró en la convocatoria para obtener la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda, cargo que finalmente no consiguió tras el nombramiento de Martha Lidia Pérez Gumercindo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desaparecidos
Desapariciones
Violencia Contra La Mujer

Localizaciones


Edomex

Personajes


Ernestina Godoy

Organizaciones


FGR
PGR

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Noche de brujas

Noche de brujas
true

Guadalupe Taddei Zavala: la podredumbre morenista
Un choque múltiple en la autopista México-Querétaro dejó una persona sin vida y siete lesionadas.

Accidente en la México-Querétaro moviliza a rescatistas: reportan un muerto y siete heridos
El Instituto Mexicano del Seguro Social publicará el 3 de noviembre la convocatoria para contratar médicas y médicos especialistas.

IMSS abrirá nuevas plazas para especialistas: esta es la fecha de la convocatoria
Las personas mayores de 60 años pueden solicitar la reposición de su credencial INAPAM por robo, extravío o deterioro.

¿Tu tarjeta INAPAM está dañada? Estos son los casos en que debes tramitar otra en noviembre
El registro de la Beca Rita Cetina 2026 requiere que madres, padres y tutores sigan varios pasos en la plataforma oficial para incorporar a sus hijas e hijos al programa.

Beca Rita Cetina 2026: guía para registrar a tus hijos y descargar el folio de solicitud
Realidad. Santiago, hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano, estudia en Florida, donde busca desarrollarse deportivamente en el basquetbol.

Rompe el silencio Sebastián Rulli sobre escándalo de manutención: ‘Nunca le ha faltado ni le faltará nada’
Con apenas 532 minutos en el Apertura 2026, Gilberto Mora suma cinco goles y una asistencia.

Gilberto Mora ‘conquista’ Europa: el joven mexicano es el número uno de América en ranking internacional