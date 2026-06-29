Desplegará la SSC más de 15 mil policías en CDMX por el México-Ecuador

CDMX.- Con motivo del partido México-Ecuador que tendrá lugar este martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará 15 mil 300 elementos para resguardar la seguridad de aficionados que acudan a las distintas sedes que se habilitarán en la CDMX para ver el partido. Así lo precisó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, quien detalló que en los alrededores del Estadio Ciudad de México, donde se disputará el partido, se desplegarán 7 mil 500 elementos.

En las inmediaciones del Fan Fest del Zócalo capitalino se desplegarán 3 mil 300 elementos de la SSC. Asimismo, en el corredor de Paseo de la Reforma, donde se colocarán pantallas para que la gente vea el juego, 4 mil 200 elementos de la dependencia cuidarán de los asistentes antes, durante y después del evento; además, 291 elementos se desplegarán en los 18 festivales futboleros que están disponibles en las alcaldías. INSTALARÁN 60 PANTALLAS GRATUITAS Con motivo del partido México-Ecuador que tendrá lugar este martes 30 de junio, autoridades capitalinas instalarán 39 pantallas que irán desde la plancha del Zócalo hasta la fuente de la Diana Cazadora en el Paseo de la Reforma, para que la población pueda ver el juego de forma gratuita.

Así lo dio a conocer la secretaria de Cultura de la CDMX, Ana Francis López Bayghen, quien advirtió que “ya nos quedó chico Zócalo y Reforma para la cantidad de gente que viene” ante la gran cantidad de gente que acude a ver los partidos y a la celebración posterior, por lo que adelantó que para el partido de mañana se habilitarán más puntos con pantallas donde la gente podrá vivir esta “fiesta colectiva”. 30 MIL SERVIDORES PÚBLICOS DESPLEGADOS En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la secretaria anunció que para el partido de este 30 de junio, se instalará un escenario con pantalla en El Caballito, de Reforma, donde además de transmitir el partido habrá un concierto de los Cuisillos. Asimismo, adelantó que se habilitará un festival futbolero en el estacionamiento del Palacio de los Deportes; además, en el Monumento a la Revolución, donde también se instalará una pantalla, habrá un concierto de Triciclus Circus Band.

Recordó que en este último punto está dirigido a familias y personas que vayan con niñas y niños, por lo que se contemplan programación familiar. En total, para el partido de este martes, serán casi 60 puntos y pantallas instaladas por toda la CDMX en los que la población podrá ver el partido de forma gratuita, adelantó la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Detalló que más de 30 mil servidores públicos estarán apoyando en las actividades que tendrán lugar en la ciudad por el partido de este martes.

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