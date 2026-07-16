Detienen a exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, por contrabando de combustible

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    Detienen a exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, por contrabando de combustible
    De acuerdo con la FGR, la captura deriva de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible. Cuartoscuro

Fue detenido en Ensenada por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible

CDMX.- Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, fue detenido en Ensenada por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

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De acuerdo con la dependencia, la captura deriva de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible realizadas por una empresa fundada por el panista.

La FGR señaló que solicitó y obtuvo la orden de aprehensión, la cual fue ejecutada la tarde de este día por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un ex gobernador de Baja California, la #FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando en contra de Ernesto ‘N’, la cual fue cumplimentada esta tarde en Ensenada, Baja California, por elementos de la @SSPCMexico”, detalló.

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