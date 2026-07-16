Detienen a exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, por contrabando de combustible

CDMX.- Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California , fue detenido en Ensenada por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, informó la Fiscalía General de la República ( FGR ).

De acuerdo con la dependencia, la captura deriva de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible realizadas por una empresa fundada por el panista.

La FGR señaló que solicitó y obtuvo la orden de aprehensión, la cual fue ejecutada la tarde de este día por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).