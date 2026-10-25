Hay más adultos mayores en México, revela Inegi; sube índice de envejecimiento

CDMX.- A finales de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló los resultados de la Encuesta Intercensal (EIC) 2025, dónde destaca, además de que ya somos casi 131 millones de habitantes, que la población mexicana está envejeciendo y cada vez hay menos nacimientos. De acuerdo con el Inegi, actualmente la edad promedio de la población mexicana es de 32 años, un aumento considerable al tomar en cuenta los datos de la encuesta 2020, hecha durante la pandemia, y cuando la media era de 29 años.

Es decir que, en los últimos cinco años, ha habido una marcada desacelereción demográfica en México, pues además de ese dato, resulta que la tasa de fecundidad en el país cayó de 1.9 hijos en 2019 a 1.2 en 2024, lo que significa que ahora las familias tienen menos hijos. Lo anterior es importante pues revela que no se está cumpliendo con la llamada tasa de reemplazo, es decir que el relevo generacional entre la población mexicana está bajo presión ya que no habría suficientes personas para renovar de forma suficiente a la actual población adulta que envejece cada día. Y es que para garantizar ese relevo generacional, que no es otra cosa que el reemplazo poblacional natural, un país necesita una tasa mínima de 2.1 hijos por mujer, sin embargo, como relevan las estadísticas, México va a la baja en ese rubro. MÁS ADULTOS MAYORES De acuerdo con los datos de la EIC 2025, las personas adultas mayores representan el 14.7% de la población mexicana, con más de 19 millones 200 mil personas registradas. El índice de envejecimiento era de 68.2% en 2025, en comparación con el 47.7% de 2020. Cabe agregar que para 2034 habrá más adultos mayores que menores de 12 años en el país, según estimaciones del Programa Nacional de Población 2026-2030.

Datos del propio Inegi indican que casi seis millones de hogares tienen a una persona adulta mayor como jefa o jefe de familia y aproximadamente un millón de los hogares habitados por personas adultas son unipersonales, es decir que viven solos. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal, la Ciudad de México registra el mayor índice de envejecimiento, con 137.2%, seguida por Morelos, con 87.9% y Colima con 75.4%; mientras que los estados con menor índice son Quintana Roo, con 42.2%, y Chiapas, 38.6%. Así, la capital mexicana concentra la población envejecida con una edad promedio de 37 años, mientras que Chiapas tiene una población más joven con una edad media de 26 años. REACTIVACIÓN LABORAL DE ADULTOS MAYORES A pesar de que la encuesta ubica que el 10.6% de adultos mayores ya no pertenece a la Población Económicamente Activa (PEA), en 2025, 6.8 millones seguían trabajando, aún contando con apoyos del gobierno, de acuerdo a registros de Inegi. El porcentaje de personas que declaró estar pensionada o jubilada aumentó de 8.2% en 2020 a 10.9% el año pasado. Destaca que, entre abril y junio, 251 mil personas de 60 años o más seguían en el campo laboral, para tener ingresos económicos propios.

Cabe señalar que uno de los grupos de beneficiarios más grandes de los programas sociales es precisamente ese, el los adultos mayores. Según el Inegi, ahora uno de cada seis hogares ya recibe ingresos por jubilación o pensión, es decir que el porcentaje pasó de 13% en 2020 a 16.6% en 2025. Estos datos presionan ya fuertemente el gasto público en pensiones, pues tan solo para el próximo año alcanzaría 2.5 billones de pesos. ADULTOS MAYORES EN SOLEDAD Como indican los resultados de la EIC, han aumentado los hogares unipersonales en el país y ese dato, aunado al cambio en la dinámica reproductiva, donde ya hay menos nacimientos, impactará cada vez más en el sector poblacional de los adultos mayores. Ese grupo ya enfrenta algunos retos y riesgos como el vivir solos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), este fenómeno se relaciona, además de con el envejecimiento de la población y la disminución de las tasas de fertilidad, con el aumento de divorcios o separaciones, la migración de los hijos y la preferencia creciente por una vida independiente.

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), en 2020 el 12.4% de las personas de 65 años o más vivía sola, cifra que se duplicó rápidamente durante la pandemia de COVID-19, alcanzando el 27.1% para 2021. El INSP señala que vivir solo puede llevar a las personas adultas mayores a un aislamiento social, depresión y falta de redes de apoyo, así como a mayor vulnerabilidad ante problemas de salud, e inseguridad económica. Un estudio del Instituto de Salud Pública reveló que, entre las personas de 65 años o más que vivían solas en México en 2021, una de cada dos experimentó soledad y que 8 de cada 10 presentó aislamiento social.