Exige Artículo 19 a México que proteja a periodista cubano

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    Exige Artículo 19 a México que proteja a periodista cubano
    Tan Estrada vive en exilio forzado desde diciembre de 2024. Cortesía

José Luis Tan Estrada actualmente se encuentra en territorio mexicano debido a las amenazas transnacionales que recibe

CDMX.- Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión, exigió al gobierno de México protección para el periodista cubano José Luis Tan Estrada, quien vive en exilio forzado desde diciembre de 2024 y que actualmente se encuentra en territorio mexicano debido a las amenazas transnacionales que recibe y coinciden con su labor periodística.

La ONG defensora del acceso a la información recordó que la solicitud de asilo en México del comunicador independiente lleva siete meses en trámite, lo que representa un factor que agrava el riesgo porque limita su protección y acceso a mecanismos estatales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rescatan-en-veracruz-a-cuatro-jovenes-de-tlaxcala-desaparecieron-tras-acudir-a-una-oferta-de-trabajo-KF22419506

En respuesta, Artículo 19 pidió en un comunicado que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) resuelva la solicitud de asilo de manera inmediata y considere el contexto de riesgo derivado de su labor periodística y de las amenazas documentadas en su contra en territorio mexicano. También exigió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que contacte a la víctima para evaluar el riesgo y de esta manera brindarle protección.

AMENAZAS CONTRA TAN ESTRADA

La organización detalló que el periodista cubano recibe amenazas a su integridad y a la de su familia, quienes permanecen en la isla. Compartió que entre abril y julio de 2026 las amenazas fueron recibidas por medio de sus redes sociales y mensajes telefónicos, los cuales incluyen amagos de golpizas y hasta señalamientos de que conocen su paradero en México.

“Ni al Zócalo vas a poder volver a ir”, se lee en uno de los mensajes compartidos por Artículo 19 y que, sostiene, es “clara alusión a que monitorean su ubicación en Ciudad de México”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hallan-tres-cabezas-y-restos-humanos-en-temixco-morelos-BF22419293

El hostigamiento incluye perjuicios provenientes de un celular que presuntamente corresponde a la ciudad de Monterrey y se suma a otro mensaje donde le envían una fotografía de su madre y su hermano menor de edad con el texto “los comunistas también te tienen presente”.

HOSTIGAMIENTO HA SIDO DOCUMENTADO

Cabe destacar que el hostigamiento ha sido documentado por la propia ONG desde 2024, cuando el periodista aún ejercía su labor en Cuba. “El hostigamiento contra el periodista ha persistido más allá de las fronteras cubanas”, lamentó Artículo 19.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-seis-presuntos-integrantes-de-la-empresa-en-tres-cateos-en-morelos-HF22419097

Según la organización, el incremento de las agresiones coincide con la publicación de una serie de investigaciones sobre corrupción ligadas a medicamentos, combustible y violaciones a derechos humanos principalmente en la provincia de Camagüey.

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