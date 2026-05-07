Dictan detención con fines de extradición a ‘El Jardinero’, operador del CJNG

CDMX.-Un juez federal decretó la detención provisional con fines de extradición a Audias Flores Silva “El Jardinero”, uno de los presuntos líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) reclamado por Estados Unidos para juzgarlo por delitos de narcotráfico. Al mismo tiempo, le notificó que a partir del pasado viernes, iniciaría un plazo de 60 días para que Estados Unidos presente la petición formal de extradición y las pruebas de la acusación con las que pretende juzgarlo en la Unión Americana.

”El Jardinero” compareció desde el jueves de la semana pasada a su primera audiencia de extradición ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, informaron fuentes judiciales. En dicha diligencia, Flores compareció por videoconferencia desde la sede de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, un día antes de que fuera trasladado al Penal del Altiplano, en el Estado de México. CARGOS POR EL QUE SE LE ACUSA Durante la audiencia, el presunto narcotraficante fue informado por el juez de control que el motivo de su comparecencia era el cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición girada en el 2021. El impartidor de justicia le dio a conocer que Estados Unidos lo requiere en extradición para juzgarlo por los cargos de conspiración para distribuir cocaína y heroína, y portación de arma de fuego.

El requerimiento se basa en una orden de captura librada el 13 de agosto de 2020 por la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington. ILÍCITOS SE HABRÍAN COMETIDO EN MÉXICO Y EU Por el momento, la acusación presentada por la justicia estadounidense no refiere mayores detalles, sólo dice que los ilícitos los habría cometido en México y Estados Unidos entre el 2012 y el 2019. ”El Jardinero” también fue informado que a partir del 1 de mayo empezaría a correr el plazo de 60 días para que Estados Unidos entregue la petición formal de extradición, acompañada de las pruebas con las que pretende juzgarlo en Washington. Una vez que eso suceda, lo que significará el inicio oficial del juicio de extradición, el presunto mando del CJNG tendrá 3 días para presentar pruebas y oponer excepciones en contra de la acusación de Estados Unidos. Hoy en día sólo existen dos argumentos o excepciones en los juicios de extradición: acreditar que el extraditable no es la persona requerida e incluso que puede tratarse de un homónimo; y que la petición formal no se ajusta al Tratado de Extradición.

Una vez que se presentan las excepciones, inicia un plazo de 20 días para que el extraditable pruebe sus dichos y, al concluir esta temporalidad, el juez estará en posibilidad de emitir su opinión jurídica, es decir, si procede o no la extradición. OPINIÓN DEL JUEZ NO ES VINCULANTE La opinión del juez no es vinculante pero, una vez resuelta, debe notificarla a la Cancillería, la que a su vez tendrá tiene un plazo máximo de 20 días para resolver si ordena o no la extradición. Su determinación puede ser combatida con una demanda de amparo. Este es el procedimiento que prevé la legislación en la materia para las extradiciones, sin embargo, el año pasado el Gobierno de México entregó a Estados Unidos a 92 presuntos narcotraficantes mexicanos, la mayoría sin proceso de extradición. Es decir, los expulsó del País. El año pasado, la DEA ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por la cabeza de “El Jardinero” y la Oficina de Control de Activos Extranjeros lo sancionó y señaló como responsable de controlar los laboratorios de Jalisco y el sur de Zacatecas que producían las metanfetaminas traficadas a la Unión Americana

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