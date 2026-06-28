Hallan tres hombres asesinados en la carretera Celaya-Apaseo el Alto, Guanajuato

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    Hallan tres hombres asesinados en la carretera Celaya-Apaseo el Alto, Guanajuato
    De acuerdo con datos preliminares, las víctimas estaban tiradas sobre la cinta asfáltica, en el puente vehicular de la zona. Cuartoscuro

Los cuerpos fueron arrojados debajo de un puente vehicular en las inmediaciones de la comunidad San José del Llano

APASEO EL ALTO, GTO.- Tres hombres asesinados con armas de fuego fueron arrojados debajo de un puente vehicular en la carretera federal Celaya-Apaseo el Alto, en las inmediaciones de la comunidad San José del Llano.

Conductores que transitaban por la vía observaron los cuerpos la mañana de este 28 de junio de 2026 y alertaron a las autoridades.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asesinan-a-apolonio-alvarez-ex-alcalde-de-igualapa-guerrero-NB21751408

El Sistema de Emergencias 911 recibió llamadas de personas que daban cuenta del hallazgo de tres jóvenes en la carretera Panamericana, con rumbo a la ciudad de Celaya.

De acuerdo con datos preliminares, las víctimas estaban tiradas sobre la cinta asfáltica, en el puente vehicular de la zona.

Las víctimas presentaban lesiones por disparos en la cabeza y otro tipo de huellas de violencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hallan-muerto-a-estudiante-de-la-universidad-tecnologica-de-leon-KA21748516

La Policía Municipal de Apaseo el Alto acudió al lugar, así como elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, quienes custodiaron la escena del crimen mientras peritos forenses y criminalistas procesaban la escena y levantaban los cuerpos.

HALLAN TRES CUERPOS EN CULIACÁN

En un camino de terracería que conduce a la comunidad de Aguas Blancas, en la sindicatura de Tepuche, en Culiacán, activistas de búsqueda reportaron a las autoridades judiciales el hallazgo de los cuerpos de tres personas del sexo masculino, los cuales presentan huellas de disparos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/inhabilitan-a-ex-administrador-de-aduana-de-lazaro-cardenas-por-ocultar-15-mdp-PA21749600

Las activistas del colectivo de “Sabuesos Guerreras”, sin respaldo de seguridad que acudieron al sitio donde había localizado a las víctimas, resguardaron a distancia el lugar en espera del arribo de los peritos forenses de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El hallazgo de las tres víctimas del sexo masculino con huellas de violencia fue hecho público por las activistas de búsqueda de personas, para que familias de la sindicatura de Tepuche que tienen familiares sin localizar acudan al Servicio Médico Forense (Semefo) para contribuir a las identificaciones de estas personas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exige-pri-a-samuel-garcia-renunciar-ante-crisis-que-enfrenta-nuevo-leon-CA21747647

Según lo que se conoce las rastreadoras, con diversos datos e informaciones recabadas, inspeccionaron la zona del poblado de Aguas Blancas, hasta descubrir que en un camino de terracería, habían sido abandonados los cuerpos de tres personas.

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