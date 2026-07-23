Revela Estados Unidos el nuevo organigrama de liderazgo del CJNG

El gobierno de Estados Unidos dio a conocer el nuevo organigrama de uno de los cárteles predominantes en territorio mexicano y que mayor poder ha logrado acaparar en años recientes: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyo líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue abatido el pasado mes de febrero en un operativo militar en Tapalpa, Jalisco.

Ha sido el Departamento del Tesoro el responsable de difundir la supuesta actual estructura de esta organización criminal una vez que dio a conocer una nueva sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra más de 50 miembros y empresas vinculadas al denominado cártel de las cuatro letras. NUEVO LÍDER DEL CJNG En primer lugar, en esta lista de sanciones, destaca a quien de acuerdo con el gobierno estadounidense es el nuevo líder al frente del cártel: Juan Carlos Valencia González, identificado también como “El Pelón” o “El 03”. Según informó en un comunicado el Departamento del Tesoro, González cuenta con doble nacionalidad; mexicana y estadounidense.

Nacido el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California, “El Pelón” ascendió a este puesto tras la muerte de su padrastro, “El Mencho”. Es hijo de Rosalinda González Valencia, “La Jefa”, y de Armando Valencia Cornelio, fundador del extinto Cártel del Milenio. Desde el año 2020 es requerido por el Distrito de Columbia por los delitos de conspiración y distribución de drogas, así como uso de armas de fuego.

El gobierno de Estados Unidos ofrece cinco millones de dólares a quien proporcione información que ayude a dar con su captura. SEGUNDOS EN EL ORGANIGRAMA Además, el Departamento considera a Audias Flores Silva, “El Jardinero”, y Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”’, como los responsables de la segunda estructura dentro del organigrama del cártel. Si bien Flores Silva fue detenido el 26 de abril del 2026 durante un operativo implementado por la Secretaría de Marina en Nayarit, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, sus redes financieras todavía siguen en pie y operando.

Mendoza Gaytán, también conocido como “El 90”, nació el 2 de octubre de 1988 en Michoacán, y actualmente tiene 37 años, mientras que “El Jardinero”, quien nació el 19 de noviembre de 1980 en la misma entidad, cuenta actualmente con 45 años. TERCEROS EN LA JERARQUÍA En el listado del Departamento del Tesoro destacan también, en el tercer nivel de las jerarquías del cártel Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”; Francisco Javier Gudiño Haro, “La Gallina”; Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”, y Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Chorro”.

El Cártel de Jalisco es considerado el más grande de México en estos momentos con presencia en 21 de sus 32 estados. Sus operaciones también se han extendido a varios países, entre ellos Estados Unidos. EU EXIGE MÁS RESULTADOS EN SEGURIDAD El actual gobierno estadounidense, presidido por Donald Trump, ha designado un total de ocho cárteles mexicanos como organizaciones terroristas para multiplicar la actuación contra ellos, incluso militarmente, y contra quienes considera que les ayudan.

Además, mantiene una presión continua sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que su administración ofrezca más resultados en seguridad.