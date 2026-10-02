Jasmine Bugarín inicia trámite para renunciar a ciudadanía estadounidense; ‘la soberanía de México es irrenunciable’, dijo

CDMX.- La coordinadora estatal de la defensa de la transformación y la soberanía nacional en Nayarit, Jasmine Bugarín, comenzó el trámite con el fin de renunciar a la ciudadanía estadounidense. Así lo anunció la senadora con licencia del PVEM a través de redes sociales. “Voy saliendo del consulado americano en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Acudí para iniciar el trámite de renuncia a la ciudadanía estadounidense”.

Comentó que, en cambio, la soberanía nacional de México es irrenunciable, “que debemos proteger y defender”. “Para mí, esta decisión va más allá de un trámite jurídico, responde a mis convicciones y mi lealtad a México”, declaró. Agregó que el país es su patria y su lealtad estará siempre con ella, además de que su compromiso y el motivo de su servicio público es con Nayarit: “Les seguiré contando cómo va avanzando este proceso”, concluyó.

APRUEBA SENADO REFORMA CONTRA LA DOBLE NACIONALIDAD Cabe decir que el pasado 29 de septiembre el Senado de la República aprobó con 86 votos a favor, de Morena, PT y PVEM, y 43 en contra de PRI, PAN y MC, la iniciativa de reforma de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en contra de que los aspirantes a la Presidencia, a gubernaturas y la jefatura de gobierno cuenten con dos nacionalidades. El proyecto modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acerca de las características que deben tener los candidatos a estos cargos de elección popular.

“Deben renunciar a otra ciudadanía, si es que la tienen, sólo quedarse con la mexicana, para garantizar que el interés de la nación esté por encima de cualquier otro estado”, detalló la consejera jurídica del ejecutivo federal Luisa María Alcalde durante su presentación. Después de la aprobación, la conversación abordó la doble nacionalidad de Bugarín, candidata a la gubernatura nayarita en la elección de 2027, debido a que nació en Estados Unidos.