Recibe Sheinbaum a Comité Eureka en el 58 aniversario del 2 de Octubre

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México
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    Recibe Sheinbaum a Comité Eureka en el 58 aniversario del 2 de Octubre
    La presidenta se comprometió a dar seguimiento a sus demandas de verdad y justicia por los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia. Cortesía

La mandataria recordó la represión registrada durante las décadas de los 60 y 70 y la lucha de las familias de las víctimas

CDMX- En el 58 aniversario de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió este viernes a integrantes del Comité Eureka para dar seguimiento a sus demandas de verdad y justicia por los crímenes cometidos durante la llamada Guerra Sucia.

La mandataria informó del encuentro a través de sus redes sociales, donde recordó la represión registrada en México durante las décadas de los 60 y 70 y la lucha de las familias de las víctimas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/marchan-para-conmemorar-el-58-aniversario-de-la-matanza-estudiantil-del-2-de-octubre-en-tlatelolco-encapuchados-vandalizan-negocios-FB23883745

“Durante los años 60 y 70, México vivió un periodo de represión llamado guerra sucia. Hoy nos reunimos con el Comité Eureka para dar seguimiento a la demanda de verdad y justicia, así como a la búsqueda de respuestas para las víctimas y sus familias”, publicó.

Esta agrupación surgió de la organización de familiares de personas detenidas y desaparecidas durante ese periodo y tuvo entre sus principales figuras a Rosario Ibarra de Piedra.

NECESARIO MANTENER VIVA LA MEMORIA Y ESCUCHAR A LAS VÍCTIMAS: SHEINBAUM

Sheinbaum afirmó que mantener la memoria sobre esos hechos y escuchar a quienes han reclamado justicia durante décadas forma parte del reconocimiento a las víctimas.

“Mantener viva la memoria y escuchar a quienes han exigido justicia durante décadas es parte fundamental de la construcción de un país que no olvida y siempre lucha por el respeto a los derechos humanos”, señaló.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/advierte-pt-a-morena-que-analiza-otros-escenarios-para-la-eleccion-de-2027-JB23883039

Por la mañana, la Presidenta abrió su conferencia en Palacio Nacional con un mensaje por el aniversario de la matanza del 2 de octubre de 1968.

“Hoy es 2 de octubre, 2 de octubre no se olvida. Recordamos uno de los episodios más dolorosos de la historia de México. La represión a un movimiento estudiantil en la Plaza de Tlatelolco”, expresó.

Sheinbaum recordó que hace dos años, al inicio de su Administración, su Gobierno publicó un pronunciamiento en el que señaló como principal responsable de la represión al entonces Presidente Gustavo Díaz Ordaz.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hallan-en-huauchinango-puebla-dos-cuerpos-podrian-ser-trabajadores-de-cfe-desaparecidos-en-junio-EB23882789

“Nuestra solidaridad siempre a quienes vivieron ese momento, sus familiares y nunca más. Nunca más una represión del Estado a un movimiento social”, afirmó.

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