Morena no señalará a Rocha Moya sin pruebas: Ariadna Montiel

CDMX.- La nueva presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que el caso del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, quien fue acusado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, se utiliza como pretexto para vulnerar la soberanía nacional. En conferencia de prensa desde Chihuahua, la dirigente guinda respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de no encubrir a nadie, pero afirmó que no se puede señalar a Rocha Moya si no hay pruebas fehacientes en su contra.

“Desde Morena no vamos a encubrir a nadie, pero tampoco vamos a permitir que, por el tema de Chihuahua [del operativo con agentes extranjeros], sin pruebas se planteen acciones contra el gobernador”, sostuvo. Acompañada de la senadora Andrea Chávez y representantes chihuahuenses del oficialismo, Montiel Reyes indicó que no permitirán que acusar sin fundamentos se convierta en la “mecánica para intervenir” en México.

CASO CIA, VIOLACIÓN A LA LEY “A TODAS LUCES” “Nosotros sí tenemos claro que esto que hizo la gobernadora sucedió primero, y después vino lo de Rocha. No encubrimos a nadie, repito, pero es necesario que se establezcan pruebas. La Fiscalía General es la que va a investigar”, indicó. Sin embargo, contrastó que en el caso de la presencia de elementos de la CIA en el estado de Chihuahua sí hay “a todas luces” una violación a la ley estatal y federal.

“La ley establece que es el gobierno federal el que debe gestionar, en su caso, la solicitud de apoyo o colaboración con un país extranjero, el que sea. La gobernadora faltó a la ley local y nacional”, denunció. Montiel, quien recientemente llegó a la titularidad de Morena bajo la advertencia de no permitir candidaturas de personas ligadas a la corrupción, adelantó que su partido planteará el juicio político en contra de Maru Campos y que corresponderá al Congreso de la Unión resolver el tema.

ARREMETE MONTIEL CONTRA EL PAN Durante su intervención, recordó que al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, se le tuvo que juzgar en una Corte de Estados Unidos, porque en México no se aplicó la ley: “nosotros estamos abiertos a cualquier análisis de cualquier compañero de nuestro movimiento”, agregó.

La exsecretaria de Bienestar arremetió contra Acción Nacional, fuerza política que ayer exigió juicio político en contra de Rocha Moya, bajo la acusación de que la oposición busca intervención extranjera y se respalda también en la ultraderecha española, en alusión a la reciente visita de Isabel Díaz Ayuso al país.

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