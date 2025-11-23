Noticias del fin de semana en México: Sigue controversia por Miss Universo, avanza caso de Carlos Manzo y regresa Buque Escuela Cuauhtémoc tras accidente

    Noticias del fin de semana en México: Sigue controversia por Miss Universo, avanza caso de Carlos Manzo y regresa Buque Escuela Cuauhtémoc tras accidente
    ‘Cuando leas esto, yo estaré muerto’, revelan carta póstuma de implicado en homicidio de Carlos Manzo: Es atribuida a quien fuera el reclutador de las personas que atentaron contra la vida del presidente municipal. FOTO: ESPECIAL

Lo más relevante del fin de semana, del 21 al 23 de octubre, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Buque Escuela Cuauhtémoc atraca en Veracruz; Sheinbaum homenajea a cadetes fallecidos: Sheinbaum dedicó un breve mensaje a América Yamileth Sánchez y Adal Jaír Maldonado, ambos cadetes fallecidos en el accidente en Nueva York el pasado mes de mayo.

‘Cuando leas esto, yo estaré muerto’, revelan carta póstuma de implicado en homicidio de Carlos Manzo: Es atribuida a quien fuera el reclutador de las personas que atentaron contra la vida del presidente municipal.

INTERNACIONAL

Israel asegura haber matado a alto funcionario de Hezbollah en su primer ataque a Beirut: El ataque en los suburbios del sur de Beirut mató a cinco personas e hirió a otras 25, según el Ministerio de Salud de Líbano.

Tiroteo durante encendido de árbol en Chicago deja un muerto, siete heridos y amotinamientos: La balacera ocurrió cerca del Teatro de Chicago durante la madrugada del sábado, después de la ceremonia navideña, Donald Trump confirmó los hechos en sus redes.

COAHUILA

Denuncian carboneros de Coahuila penalizaciones injustas de CFE por entregas a destiempo: Nuevo protocolo de revisión del carbón destinado a las centrales termoeléctricas de CFE disparó de 15 minutos a más de cuatro horas recepción de mineral.

Condenan a 12 años a tres hombres por homicidio durante reunión clandestina en Piedras Negras: Los sentenciados deberán pagar casi 2 millones de pesos por el homicidio de Miguel Ángel Villarreal Hernández, quien recibió 16 puñaladas.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Cazzu reprueba que su encuentro con Belinda cause tanto morbo: Ambas artistas se encontraron en un evento de la revista GQ donde posaron para las cámaras.

McLaren cae en Las Vegas y Max Verstappen huele el título de F1 2025: Con Lando Norris aún líder pero bajo presión y Oscar Piastri empatado con Verstappen, el campeonato se define en Qatar y Abu Dabi, donde quedan 58 puntos disponibles.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Pemex niega injerencia con Directivos de Miss Universo ni con triunfo de Fátima Bosch: Firmó en febrero de 2023 un contrato por 11 meses con el consorcio de Rocha Cantú, pero actualmente no mantiene ninguna relación.

Pensión del Bienestar: calendario oficial del 24 al 27 de noviembre para pago de 6 mil 200 pesos: Se trata de 14 días de pagos para adultos de la tercera edad, correspondiendo a la letra inicial de su primer apellido.

Miss Universo: ¿Coronación de Fátima Bosch habría sido por su padre, exfuncionario de Pemex?: Desde la coronación la mexicana Fátima Bosch, se han incrementado los rumores sobre presuntos vínculos comerciales del padre de la ganadora con la organización de Miss Universo.

