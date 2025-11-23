Noticias del fin de semana en México: Sigue controversia por Miss Universo, avanza caso de Carlos Manzo y regresa Buque Escuela Cuauhtémoc tras accidente

MÉXICO

→ Buque Escuela Cuauhtémoc atraca en Veracruz; Sheinbaum homenajea a cadetes fallecidos: Sheinbaum dedicó un breve mensaje a América Yamileth Sánchez y Adal Jaír Maldonado, ambos cadetes fallecidos en el accidente en Nueva York el pasado mes de mayo.

→ ‘Cuando leas esto, yo estaré muerto’, revelan carta póstuma de implicado en homicidio de Carlos Manzo: Es atribuida a quien fuera el reclutador de las personas que atentaron contra la vida del presidente municipal.

INTERNACIONAL

→ Israel asegura haber matado a alto funcionario de Hezbollah en su primer ataque a Beirut: El ataque en los suburbios del sur de Beirut mató a cinco personas e hirió a otras 25, según el Ministerio de Salud de Líbano.

→ Tiroteo durante encendido de árbol en Chicago deja un muerto, siete heridos y amotinamientos: La balacera ocurrió cerca del Teatro de Chicago durante la madrugada del sábado, después de la ceremonia navideña, Donald Trump confirmó los hechos en sus redes.

COAHUILA

→ Denuncian carboneros de Coahuila penalizaciones injustas de CFE por entregas a destiempo: Nuevo protocolo de revisión del carbón destinado a las centrales termoeléctricas de CFE disparó de 15 minutos a más de cuatro horas recepción de mineral.

→ Condenan a 12 años a tres hombres por homicidio durante reunión clandestina en Piedras Negras: Los sentenciados deberán pagar casi 2 millones de pesos por el homicidio de Miguel Ángel Villarreal Hernández, quien recibió 16 puñaladas.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Cazzu reprueba que su encuentro con Belinda cause tanto morbo: Ambas artistas se encontraron en un evento de la revista GQ donde posaron para las cámaras.

→ McLaren cae en Las Vegas y Max Verstappen huele el título de F1 2025: Con Lando Norris aún líder pero bajo presión y Oscar Piastri empatado con Verstappen, el campeonato se define en Qatar y Abu Dabi, donde quedan 58 puntos disponibles.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Pemex niega injerencia con Directivos de Miss Universo ni con triunfo de Fátima Bosch: Firmó en febrero de 2023 un contrato por 11 meses con el consorcio de Rocha Cantú, pero actualmente no mantiene ninguna relación.

→ Pensión del Bienestar: calendario oficial del 24 al 27 de noviembre para pago de 6 mil 200 pesos: Se trata de 14 días de pagos para adultos de la tercera edad, correspondiendo a la letra inicial de su primer apellido.

→ Miss Universo: ¿Coronación de Fátima Bosch habría sido por su padre, exfuncionario de Pemex?: Desde la coronación la mexicana Fátima Bosch, se han incrementado los rumores sobre presuntos vínculos comerciales del padre de la ganadora con la organización de Miss Universo.