Oculta INE salarios y prestaciones de funcionarios

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Oculta INE salarios y prestaciones de funcionarios
    Ahora sólo se muestra la categoría salarial a la que corresponde el funcionario o empleado. FOTO: Cuartoscuro Camila Ayala Benabib

El Instituto decidió ocultar los sueldos brutos y netos actuales, así como prestaciones de su estructura

CDMX.-Pese a que la reducción de salarios por la reforma electoral será hasta 2027, el INE decidió ocultar los sueldos brutos y netos actuales, así como prestaciones de su estructura.

Desde hace años, el directorio del organismo electoral contenía las percepciones salariales cada funcionario. Sin embargo, desde hace unos días ese apartado desapareció.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/kenia-lopez-rabadan-pide-prision-preventiva-y-congelar-cuentas-a-rocha-BA20468081

Ahora sólo se muestra la categoría salarial a la que corresponde el funcionario o empleado.

Por ejemplo, en el caso de la consejera presidenta Guadalupe Taddei sí está la leyenda que, por decisión propia, gana menos que la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Y aunque la Unidad de Transparencia “borró” las prestaciones que tiene, se equivocó y mantiene los pies de página para aclarar cado uno de los beneficios.

FALLA TRANSPARENCIA

En los últimos dos años, tampoco aparece el currículum de decenas de empleados, principalmente de primer y segundo nivel, pese a que es una obligación legal.

Las fallas de transparencia del organismo electoral se han intensificado cada vez más desde la llegada de Taddei. Por ejemplo, tampoco aparecen las adjudicaciones directas en la página del INE, y el argumento es que están en la plataforma de transparencia, pero en un formato complejo para el ciudadano.

https://vanguardia.com.mx/noticias/sindicato-minero-acusa-presencia-del-crimen-organizado-en-mas-minas-HA20468843

El organismo también se resistió a responder diversas solicitudes de información, argumentando su reserva con la seguridad o no estar obligado a proporcionar esos datos.

QUEJAS EN TRANSPARENCIA

Tal fue el caso del contrato sobre el nuevo sistema de seguridad que, tras varios meses y después de impugnaciones, se informó que costó 227 millones de pesos y la empresa a cargo es AMPS para la Integración y Articulación.

Públicamente, varios consejeros se han quejado del trabajo del titular de la Unidad de Transparencia, José Luis Arévalo Romo, quien, consideran, no tiene experiencia en el cargo. La semana pasada, la presidenta Taddei informó que su permanencia en el área está en análisis.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Transparencia

Localizaciones


CDMX

Personajes


Guadalupe Taddei Zavala
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


INE

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Carambola morenista

Carambola morenista
true

Rubén Rocha, prueba de fuego para Sheinbaum

Sheinbaum afirma que México no se subordina a EU, cuestiona solicitudes urgentes y defiende la soberanía nacional.

‘La Presidenta no agacha la cabeza’... Sheinbaum defiende soberanía ante EU
Un sismo de 5.6 con epicentro cerca de Pinotepa Nacional activó la alerta en CDMX; evacúan y revisan daños.

Sismo de magnitud 5.6 en Oaxaca activa alerta sísmica en la Ciudad de México
Apegados al calendario oficial compartido en las redes sociales por la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez, estas letras del apellido recibirán los 6 mil 400 pesos de la Pensión del Bienestar en esta semana.

Calendario de pagos de la Pensión del Bienestar... ¿Qué apellidos reciben los 6 mil 400 pesos del 4 al 27?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
La Sonora Dinamita será una de las agrupaciones estelares del “Duelo de Sonoras”, cartelera con la que Saltillo celebrará a las madres en distintos sectores de la ciudad.

No lo olvides: arranca esta semana el ‘Duelo de Sonoras’ para celebrar a mamá en Saltillo

Toluca y Pachuca disputan un balón en medio campo durante el duelo de ida en el Estadio Nemesio Diez.

Con golazo de Enner Valencia, Pachuca deja a Toluca contra las cuerdas