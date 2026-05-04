Oculta INE salarios y prestaciones de funcionarios

CDMX.-Pese a que la reducción de salarios por la reforma electoral será hasta 2027, el INE decidió ocultar los sueldos brutos y netos actuales, así como prestaciones de su estructura. Desde hace años, el directorio del organismo electoral contenía las percepciones salariales cada funcionario. Sin embargo, desde hace unos días ese apartado desapareció.

Ahora sólo se muestra la categoría salarial a la que corresponde el funcionario o empleado. Por ejemplo, en el caso de la consejera presidenta Guadalupe Taddei sí está la leyenda que, por decisión propia, gana menos que la Presidenta Claudia Sheinbaum. Y aunque la Unidad de Transparencia “borró” las prestaciones que tiene, se equivocó y mantiene los pies de página para aclarar cado uno de los beneficios.

FALLA TRANSPARENCIA En los últimos dos años, tampoco aparece el currículum de decenas de empleados, principalmente de primer y segundo nivel, pese a que es una obligación legal. Las fallas de transparencia del organismo electoral se han intensificado cada vez más desde la llegada de Taddei. Por ejemplo, tampoco aparecen las adjudicaciones directas en la página del INE, y el argumento es que están en la plataforma de transparencia, pero en un formato complejo para el ciudadano.

El organismo también se resistió a responder diversas solicitudes de información, argumentando su reserva con la seguridad o no estar obligado a proporcionar esos datos.

QUEJAS EN TRANSPARENCIA Tal fue el caso del contrato sobre el nuevo sistema de seguridad que, tras varios meses y después de impugnaciones, se informó que costó 227 millones de pesos y la empresa a cargo es AMPS para la Integración y Articulación. Públicamente, varios consejeros se han quejado del trabajo del titular de la Unidad de Transparencia, José Luis Arévalo Romo, quien, consideran, no tiene experiencia en el cargo. La semana pasada, la presidenta Taddei informó que su permanencia en el área está en análisis.

Publicidad