Ovidio Guzmán López ‘El Ratón’, extraditado un 15 de septiembre, cumple tres años cooperando con EU

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    Ovidio Guzmán López ‘El Ratón’, extraditado un 15 de septiembre, cumple tres años cooperando con EU
    En enero de 2023, Guzmán López fue recapturado por las fuerzas armadas en un operativo a las afueras de la capital sinaloense Cuartoscuro

El hijo de “El Chapo” Guzmán coopera con la justicia estadounidense tras alcanzar un acuerdo de culpabilidad

CDMX.- Un 15 de septiembre de 2023, previo a los festejos patrios por la independencia de México, el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador decidió extraditar a Ovidio Guzmán López, líder de “Los Chapitos”, a los Estados Unidos.

Desde hace tres años, el hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera permanece en el vecino país del norte, donde coopera con la justicia estadounidense tras alcanzar un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia.

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El 14 de septiembre de 2023, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) autorizó la entrega de “El Ratón” a los Estados Unidos, y la mañana siguiente las autoridades federales implementaron un operativo fast track del que el gobierno mexicano no informó oficialmente.

ASÍ FUE LA EXTRADICIÓN DE “EL RATÓN” A EU

En una discreta operación, Guzmán López fue sacado en helicóptero del penal del Altiplano y llevado al Aeropuerto Internacional de Toluca, donde agentes de la FGR, adscritos a Interpol, lo entregaron a las autoridades estadounidenses, quienes los llevaron a la ciudad de Chicago.

“En este caso, no hubo, según entiendo, ninguna solicitud de amparo y se procedió a llevar a cabo la extradición”, dijo en ese entonces el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la operación.

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El caso de Ovidio Guzmán López, marcó el sexenio de López Obrador, quien en octubre de 2019 ordenó su liberación luego de que el Ejército y la Guardia Nacional lo detuvieron durante un operativo que desató la furia del Cártel de Sinaloa en la capital sinaloense, hecho que después se conocería como el “Culiacanazo”.

“Para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, reveló el exmandatario en junio de 2020.

En enero de 2023, Guzmán López fue recapturado por las fuerzas armadas en un operativo a las afueras de la capital sinaloense, y después fue ingresado al penal de máxima de seguridad del Altiplano.

EL ACUERDO DE CULPABILIDAD DE OVIDIO GUZMÁN

Ya en Estados Unidos, se declaró culpable de dos cargos de conspiración para el tráfico de drogas y por encabezar el Cártel de Sinaloa, tras alcanzar un acuerdo de culpabilidad.

En el acuerdo de culpabilidad, Ovidio Guzmán López declaró que él y sus tres hermanos, conocidos como “Los Chapitos”, asumieron el liderazgo del Cártel de Sinaloa tras el arresto de su padre en 2016 y su posterior condena en una Corte de Nueva York.

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Asimismo, admitió en el acuerdo que coordinó el transporte de cocaína, heroína, fentanilo y otras drogas y precursores químicos desde México hasta la frontera con Estados Unidos, en ocasiones en cargamentos de cientos o miles de kilogramos.

Según el acuerdo, Guzmán López utilizó una red de mensajeros afiliados al cártel para introducir las drogas de contrabando en Estados Unidos mediante vehículos, vagones de tren, túneles, aeronaves y otros medios.

Tras la distribución de las drogas en Estados Unidos, personas que trabajaban para Guzmán López utilizaron el transporte de grandes cantidades de efectivo, transferencias bancarias, el comercio de bienes y criptomonedas para blanquear las ganancias ilícitas y asegurar que el dinero llegara a Guzmán López y otros miembros del cártel en México, según consta en el acuerdo de culpabilidad.

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