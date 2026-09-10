Proponen ajustes a Nueva Escuela Mexicana tras Prueba PISA; descartan que sea momento de aplicar otra reforma educativa

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Proponen ajustes a Nueva Escuela Mexicana tras Prueba PISA; descartan que sea momento de aplicar otra reforma educativa
    Especialistas llamaron a que PISA motive ajustes en el modelo de la Nueva Escuela Mexicana. Cuartoscuro

Investigadoras del INIDE coincidieron en que lo más benéfico para el sistema educativo es darle estabilidad

CDMX.-Luego que se publicaron los resultados de la Prueba PISA, investigadoras del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo de la Educación (INIDE) descartaron que sea momento de aplicar otra reforma educativa.

Durante el foro “Repensar la Educación tras la Prueba PISA”, organizado por la Universidad Iberoamericana, las especialistas coincidieron en que lo más benéfico para el sistema educativo es darle estabilidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/senado-va-por-ley-de-inversion-extranjera-y-propiedad-industrial-contra-la-pirateria-PE23417945

Sin embargo, llamaron a que PISA motive ajustes en el modelo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), impulsada por la Cuarta Transformación.

“Hemos tenido algunas conversaciones informales y formales también en el Centro INIDE y con otros colegas, de otras áreas, y pensamos que no es momento de pensar en una nueva reforma educativa.

“Una reforma educativa necesita tiempo para asentarse. Eso no exenta el proceso de evaluación y monitoreo y me parece que es sabio corregir el rumbo cuando es necesario”, señaló la investigadora del Centro INIDE, Marisol Silva Laya.

RESULTADOS DEBEN DERIVAR EN NUEVOS PLANTEAMIENTOS

Consideró que es necesario que los resultados deriven en nuevos planteamientos, que incluyan el reforzamiento de determinadas áreas de conocimiento y una mayor participación de los docentes, quienes, apuntó, son quienes finalmente enfrentan los retos de la educación en México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/invalida-la-corte-veto-a-candidatos-vinculados-a-proceso-penal-en-tamaulipas-NE23417138

Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dados a conocer hace un par de días, evidencian el fracaso educativo en México.

De acuerdo con la prueba de 2025, 3 de cada 10 estudiantes mexicanos de 15 años alcanzaron el nivel mínimo de competencia básica en matemáticas.

Pese al retroceso educativo documentado, la experta consideró que la implementación de una nueva reforma educativa sería “muy problemática y costosa para el país”.

CAMBIOS CONSTANTES EN PROCESOS DE APRENDIZAJE “NO LE VIENE BIEN” A ALUMNOS

Al respaldar el posicionamiento, la también investigadora del INIDE, Jimena Hernández, afirmó que el cambio constante en las estrategias de aprendizaje “no le viene bien a nuestros estudiantes”.

“No nos daría tiempo de verificar qué es lo que efectivamente están aprendiendo”, subrayó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ofrece-diputada-de-morena-soberania-espacial-enviando-cafe-veracruzano-a-marte-HE23416881

Durante el encuentro , la investigadora del mismo centro, Tatiana Mendoza, hizo un llamado a revisar los contenidos curriculares para verificar si estos abonan a que el conocimiento se teja, en contraste con un aprendizaje aislado de los distintos temas.

Explicó que entrelazar el conocimiento para la resolución de problemas es uno de los mecanismos evaluados por PISA.

“Hay que preguntarse qué tanto los materiales curriculares están favoreciendo eso”, sostuvo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alumnos
Educación
Pisa

Personajes


Claudia Sheinbaum
Mario Delgado Carrillo

Organizaciones


OCDE
SEP

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
La Nueva Escuela Mexicana

La Nueva Escuela Mexicana
El senador de Morena sostuvo que su intención era referirse a la posibilidad de recurrir a las instancias legales por el contenido de un reportaje.

Luis Fernando Salazar ofrece disculpas al periodista Enrique Acevedo y admite error por frase ‘vamos a ir por ti’
true

Vizcarra: El increíble invitado a Palacio

Río Sonora contaminado tras el desastre de Grupo México en el 2014

La ONU confirma que la contaminación persiste en el Río Sonora a 12 años del desastre de Grupo México
El iPhone Duo cuesta 1,999 dólares en EU. Descubre qué puedes comprar en México con los 33 mil 750 pesos equivalentes a su precio.

iPhone Duo... ¿Qué puedes comprar en México con los 33 mil 750 pesos que cuesta la nueva joya de Apple?
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos. VANGUARDIA/ARCHIVO VANGUARDIA/ARCHIVO

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Marca. Jimmy Kimmel se ha mantenido durante más de dos décadas al frente de uno de los late shows más conocidos de Estados Unidos.

¿Adiós al ‘Jimmy Kimmel Live!’? El futuro del conductor estaría en duda
San Francisco y Los Ángeles trasladan su rivalidad de la NFC Oeste a Melbourne, sede del primer partido de temporada regular de la NFL en Australia.

49ers vs Rams en Australia: horario y dónde ver el histórico duelo de NFL