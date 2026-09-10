Proponen ajustes a Nueva Escuela Mexicana tras Prueba PISA; descartan que sea momento de aplicar otra reforma educativa

CDMX.-Luego que se publicaron los resultados de la Prueba PISA, investigadoras del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo de la Educación (INIDE) descartaron que sea momento de aplicar otra reforma educativa. Durante el foro “Repensar la Educación tras la Prueba PISA”, organizado por la Universidad Iberoamericana, las especialistas coincidieron en que lo más benéfico para el sistema educativo es darle estabilidad.

Sin embargo, llamaron a que PISA motive ajustes en el modelo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), impulsada por la Cuarta Transformación. “Hemos tenido algunas conversaciones informales y formales también en el Centro INIDE y con otros colegas, de otras áreas, y pensamos que no es momento de pensar en una nueva reforma educativa. “Una reforma educativa necesita tiempo para asentarse. Eso no exenta el proceso de evaluación y monitoreo y me parece que es sabio corregir el rumbo cuando es necesario”, señaló la investigadora del Centro INIDE, Marisol Silva Laya.

RESULTADOS DEBEN DERIVAR EN NUEVOS PLANTEAMIENTOS Consideró que es necesario que los resultados deriven en nuevos planteamientos, que incluyan el reforzamiento de determinadas áreas de conocimiento y una mayor participación de los docentes, quienes, apuntó, son quienes finalmente enfrentan los retos de la educación en México.

Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dados a conocer hace un par de días, evidencian el fracaso educativo en México. De acuerdo con la prueba de 2025, 3 de cada 10 estudiantes mexicanos de 15 años alcanzaron el nivel mínimo de competencia básica en matemáticas. Pese al retroceso educativo documentado, la experta consideró que la implementación de una nueva reforma educativa sería “muy problemática y costosa para el país”.

CAMBIOS CONSTANTES EN PROCESOS DE APRENDIZAJE “NO LE VIENE BIEN” A ALUMNOS Al respaldar el posicionamiento, la también investigadora del INIDE, Jimena Hernández, afirmó que el cambio constante en las estrategias de aprendizaje “no le viene bien a nuestros estudiantes”. “No nos daría tiempo de verificar qué es lo que efectivamente están aprendiendo”, subrayó.

Durante el encuentro , la investigadora del mismo centro, Tatiana Mendoza, hizo un llamado a revisar los contenidos curriculares para verificar si estos abonan a que el conocimiento se teja, en contraste con un aprendizaje aislado de los distintos temas. Explicó que entrelazar el conocimiento para la resolución de problemas es uno de los mecanismos evaluados por PISA. “Hay que preguntarse qué tanto los materiales curriculares están favoreciendo eso”, sostuvo.