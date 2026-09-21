Protección Civil despliega Misión ECO ante la evolución del huracán ‘Polo’ en aguas del Pacífico

CDMX.- Ante la evolución del huracán “Polo”, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que desplegó una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) en Guerrero y Michoacán y afirmó que mantiene vigilancia y coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En ese sentido, explicó que la ubicación y evolución de “Polo” se mantienen bajo vigilancia debido a que las condiciones del sistema pueden modificar la intensidad y distribución de las lluvias, vientos y oleaje.

“POLO” YA ES HURACÁN CATEGORÍA 1 El huracán “Polo” se intensificó frente a las costas de México y alcanzó la categoría de huracán este lunes 21 de septiembre, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el aviso difundido por el organismo estadounidense, “Polo” continúa fortaleciéndose mientras se mantiene frente al litoral del Pacífico mexicano.

LLAMA PROTECCIÓN CIVIL A TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS POR HURACÁN “POLO” Ante estas condiciones, la CNPC exhortó a la población a estar atenta a los avisos oficiales y recomendó tomar medidas preventivas, como no transitar por zonas inundadas y evitar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas bajas, ya que la corriente puede arrastrar personas y vehículos. En caso de que el agua cubra un puente o camino, no cruzar y buscar una ruta alterna. Pidió que en caso de conducir bajo lluvia, reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y extremar precauciones en carreteras, caminos rurales, zonas serranas, vados y puentes y si se encuentra un tramo obstruido por agua, lodo o rocas, no intentar atravesarlo y seguir las indicaciones de las autoridades.

Sugirió que en caso de habitar cerca de una zona con pendiente, prestar atención a señales como la aparición de grietas en el terreno o en construcciones, caída de piedras, árboles inclinados, escurrimientos inusuales o ruidos provenientes de la ladera.

LLAMAN A SEGUIR LAS INDICACIONES DE LAS AUTORIDADES Ante cualquier indicio de movimiento, llamó a alejarse de la zona y seguir las indicaciones de las autoridades. En caso de que se determine una evacuación preventiva, realizar el traslado de inmediato y llevar únicamente lo indispensable. La CNPC destacó que mantiene coordinación con las autoridades estatales y municipales, así como con las instituciones del gobierno de México para fortalecer las acciones de preparación y atención ante los posibles efectos de las lluvias.

Además, enfatizó que la población debe mantenerse informada a través de fuentes oficiales y evitar difundir información no verificada.