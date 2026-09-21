Protección Civil despliega Misión ECO ante la evolución del huracán ‘Polo’ en aguas del Pacífico

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México
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    Protección Civil despliega Misión ECO ante la evolución del huracán ‘Polo’ en aguas del Pacífico
    La Coordinación informó que mantiene vigilancia y coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno. Cuartoscuro

“Polo” se intensificó frente a las costas de México y alcanzó la categoría de huracán este lunes 21 de septiembre

CDMX.- Ante la evolución del huracán “Polo”, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que desplegó una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) en Guerrero y Michoacán y afirmó que mantiene vigilancia y coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

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En ese sentido, explicó que la ubicación y evolución de “Polo” se mantienen bajo vigilancia debido a que las condiciones del sistema pueden modificar la intensidad y distribución de las lluvias, vientos y oleaje.

“POLO” YA ES HURACÁN CATEGORÍA 1

El huracán “Polo” se intensificó frente a las costas de México y alcanzó la categoría de huracán este lunes 21 de septiembre, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

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De acuerdo con el aviso difundido por el organismo estadounidense, “Polo” continúa fortaleciéndose mientras se mantiene frente al litoral del Pacífico mexicano.

LLAMA PROTECCIÓN CIVIL A TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS POR HURACÁN “POLO”

Ante estas condiciones, la CNPC exhortó a la población a estar atenta a los avisos oficiales y recomendó tomar medidas preventivas, como no transitar por zonas inundadas y evitar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas bajas, ya que la corriente puede arrastrar personas y vehículos. En caso de que el agua cubra un puente o camino, no cruzar y buscar una ruta alterna.

Pidió que en caso de conducir bajo lluvia, reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y extremar precauciones en carreteras, caminos rurales, zonas serranas, vados y puentes y si se encuentra un tramo obstruido por agua, lodo o rocas, no intentar atravesarlo y seguir las indicaciones de las autoridades.

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Sugirió que en caso de habitar cerca de una zona con pendiente, prestar atención a señales como la aparición de grietas en el terreno o en construcciones, caída de piedras, árboles inclinados, escurrimientos inusuales o ruidos provenientes de la ladera.

LLAMAN A SEGUIR LAS INDICACIONES DE LAS AUTORIDADES

Ante cualquier indicio de movimiento, llamó a alejarse de la zona y seguir las indicaciones de las autoridades. En caso de que se determine una evacuación preventiva, realizar el traslado de inmediato y llevar únicamente lo indispensable.

La CNPC destacó que mantiene coordinación con las autoridades estatales y municipales, así como con las instituciones del gobierno de México para fortalecer las acciones de preparación y atención ante los posibles efectos de las lluvias.

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Además, enfatizó que la población debe mantenerse informada a través de fuentes oficiales y evitar difundir información no verificada.

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