Acuden siete millones de personas a Fan Fest’s en CDMX durante el Mundial

CDMX.- Unas 7 millones de personas asistieron a zonas futboleras de la CDMX durante los 39 días del Mundial de la FIFA 2026, según estimaciones oficiales del gobierno capitalino. El titular de la Secretaría de gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, explicó que la cifra comprende aglomeraciones de diversas zonas de la capital del país y especialmente el Centro Histórico y Avenida Paseo de la Reforma.

“Yo creo que llegamos casi hasta los 7 millones. Solamente en el Fan Fest y en los alrededores del Zócalo fueron más de 2 millones, más los días que hubo los partidos de México, más pues todos los días que hubo Fan Fest en otros lugares y bueno, más allá de los números en esos tres puntos donde hubo más congregación, pues sobre todo en los partidos de México, pues veías ríos de gente en toda la ciudad. Entonces yo creo que andamos rondando los 7 millones”, destacó.

100 MIL ASISTIERON AL ZÓCALO PARA VER LA FINAL Esta cifra equivale al 76 por ciento de la población de las 16 alcaldías de la CDMX contabilizada por el INEGI hasta el censo de 2020, cuando llegó a los 9 millones 209 mil 944 habitantes. Cravioto precisó que ayer durante el partido final hubo más de 100 mil personas entre el Zócalo y las áreas aledañas, así como unas 18 mil adicionales en las zonas de la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Glorieta de La Cibeles, donde predominaron personas aficionadas a la selección de España, equipo que se coronó campeón.

Cravioto añadió que durante algunas de las concentraciones masivas por el Mundial además se decomisaron unas 100 mil unidades de bebidas embriagantes, se suspendieron 15 establecimientos y ocho estacionamientos por venderlas ilegalmente y “varias” personas fueron presentadas ante el Juzgado Cívico por comercializarlas y resistirse al retiro.

Además, destacó que se dio a familiares de las personas que murieron en zonas futboleras 50 mil pesos y que se les sigue apoyando. QUITARÁN FAN FEST EL FIN DE SEMANA El Zócalo quedará despejado para el fin de semana, según las proyecciones de autoridades. El diario ‘Reforma’ constató este lunes que después de un acto oficial del gobierno de la CDMX comenzaron a llegar grupos de trabajadores para iniciar el retiro del Fan Fest en la Plaza de la Constitución.

Cravioto adelantó que las labores tomarán menos de una semana. “Hoy empiezan a desmontar, de hecho, ahorita terminando el evento, empezarán el desmontaje y en el calculamos que en cinco días ya estará desmontado todo”, indicó el funcionario. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo en un video pregrabado que esta semana se hará un recuento tras los 39 días en los que hubo tanto partidos en el Estadio Azteca como transmisiones en festivales futboleros en espacios públicos.

“El próximo miércoles vamos a informar acerca de una evaluación del Mundial, es decir cómo nos fue en las obras, en seguridad, movilidad, cultura y en todo lo que hicimos como Gobierno para que este Mundial fuera posible hubo quienes en un inicio decían que esto no iba a ser posible, nos criticaban, pero miren hicimos nuestro mejor esfuerzo y el resultado fue muy bueno, un gran balance”, enfatizó Brugada.