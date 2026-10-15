Propone Brugada crear Ley de Bienestar Emocional; se busca garantizar la inclusión comunitaria

CDMX.- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, propuso expedir la Ley de Bienestar Emocional, Salud Mental y Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas. Esta propuesta busca garantizar el acceso universal, igualitario y equitativo a la atención integral de la salud mental y del consumo de sustancias psicoactivas, a través de programas, un Observatorio, un Consejo, estrategias y consolidando el recién creado Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA), que será la autoridad sanitaria y rector técnico en la materia.

Asimismo, se propone que en cada alcaldía se constituya un Consejo para la Atención Integral de la Salud Mental y del Consumo de Sustancias Psicoactivas que, entre otras cosas, coordinará en el territorio las acciones de promoción, prevención, atención, reducción de riesgos y daños e integración comunitaria.

INFORMACIÓN ESTARÁ PROTEGIDA Se precisa que la información relativa a la salud mental y al consumo de sustancias psicoactivas de una persona sería un dato personal sensible y estará protegida por el secreto profesional y por la legislación en materia de protección de datos personales. “Toda persona tiene derecho a manifestar por anticipado su voluntad respecto de la atención en salud mental y del consumo de sustancias psicoactivas que desea o no recibir, para el caso de que se encuentre en una situación que le impida expresar su decisión”, se señala.

Esta propuesta estipula que el IASAMA establecerá las bases, lineamientos, criterios técnicos, objetivos, métodos y estrategias que deberán cumplir los Centros de Atención Integral, y les otorgará su registro de funcionamiento. Si algún centro opera sin autorización, sería sancionado con multa económica, suspensión o clausura total. El IASAMA diseñará un mecanismo para la creación de un Observatorio Especializado en Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas, y también se crearía un Programa General en la materia, que será evaluado al menos una vez durante su vigencia por una instancia externa al Instituto, y los resultados servirán de base para su actualización. La propuesta subraya que la atención a la salud mental tendrá como objetivo garantizar la inclusión comunitaria, es decir, que las personas atendidas sean reconocidas como sujetos plenos de derechos, fomentando su inclusión en la sociedad mediante acciones que fortalezcan sus habilidades, amplíen sus oportunidades y mejoren sus condiciones de vida, contribuyendo así a su bienestar integral y autonomía. “La prevención del suicidio tiene carácter prioritario en las políticas de salud de la ciudad. El Instituto coordinará, con las dependencias, entidades y alcaldías competentes, una estrategia integral e intersectorial que abarque la promoción de factores protectores, la detección y atención oportuna del riesgo suicida en todos los niveles de la red de servicios y en los ámbitos escolar, laboral, penitenciario y de asistencia social, el seguimiento a las personas que han tenido una tentativa y el acompañamiento a sus familias y comunidades, la capacitación del personal de los sectores involucrados, la comunicación responsable y el registro y vigilancia epidemiológica, cuya información se integrará al Observatorio”, estipula la propuesta.

CINCO TIPOS DE CONSUMO QUE RECONOCE LA INCIATIVA La iniciativa de ley reconoce cinco tipos de consumo: experimental, ocasional, habitual, problemático y dependencia. La atención del consumo de sustancias psicoactivas tendría como objetivo garantizar que la población que las utiliza pueda ejercer su derecho a la salud, teniendo acceso a servicios integrales, especializados y vinculados al ejercicio pleno de sus derechos humanos, a la dignidad de las personas y con perspectiva de género.

El Consejo de Bienestar Emocional, Atención Integral de la Salud Mental y del Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Ciudad de México sería un órgano de consulta, análisis y asesoría para el desarrollo de planes, programas y proyectos en la materia.